«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд – 4:1 с «Салаватом». Команда Гатиятулина идет четвертой на Востоке

«Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Салават Юлаев » со счетом 4:1.

Голами в составе клуба из Казани отметились Илья Сафонов , Дмитрий Яшкин , Степан Фальковский и Саша Хмелевски.

В составе «Салавата» шайбу забросил Григорий Панин .

«Ак Барс» набрал 19 очков в 15 играх сезона и занимает 4-е место на Востоке.

Для «Салавата» поражение стало 3-м подряд. Команда тренера Виктора Козлова идет 11-й на Востоке с 8 очками в 13 матчах.

Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс» – «Салавату». Саша праздновал шайбу в ворота бывшей команды, зрители в Уфе ему свистели