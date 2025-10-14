«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд – 4:1 с «Салаватом». Команда Гатиятулина идет четвертой на Востоке
«Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Салават Юлаев» со счетом 4:1.
Голами в составе клуба из Казани отметились Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин, Степан Фальковский и Саша Хмелевски.
В составе «Салавата» шайбу забросил Григорий Панин.
«Ак Барс» набрал 19 очков в 15 играх сезона и занимает 4-е место на Востоке.
Для «Салавата» поражение стало 3-м подряд. Команда тренера Виктора Козлова идет 11-й на Востоке с 8 очками в 13 матчах.
Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс» – «Салавату». Саша праздновал шайбу в ворота бывшей команды, зрители в Уфе ему свистели
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости