«Авангард» одержал 5-ю победу в 7 последних играх – 8:5 с «Трактором». Потуральски набрал 4 очка, Шарипзянов, Рашевский и Григоренко – по 3 балла

«Авангард» одержал 5-ю победу в 7 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ги Буше обыграла «Трактор» со счетом 8:5.

В составе «Авангарда » Эндрю Потуральски набрал 4 (2+2) очка, Дамир Шарипзянов (1+2) и Дмитрий Рашевский (2+1) – по 3 балла. Константин Окулов и Максим Лажуа сделали по 2 передачи, Николай Прохоркин отметился дублем.

В составе «Трактора » 3 (1+2) очка набрал Михаил Григоренко , по 2 балла в свой актив добавили Семен Дер-Аргучинцев (0+2), Джош Ливо (1+1) и Пьеррик Дюбе (1+1).

«Авангард» набрал 22 очка в 15 играх сезона и занимает 2-е место на Востоке. «Трактор» идет на 5-м месте на Востоке с 18 очками в 16 матчах.