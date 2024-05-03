«Витязь» хочет подписать 28-летнего форварда Баптиста. У него 47 матчей в НХЛ (Михаил Зислис)

Теги Витязь возможные переходы Баффало НХЛ АХЛ чемпионат Финляндии КХЛ Таппара Ник Баптист Хоккей

«Витязь» хочет заключить контракт с Николасом Баптистом из финской «Таппары».

28-летний вингер стал чемпионом Финляндии в минувшем сезоне. 

На его счету 27 (14+13) очков в 50 играх регулярного чемпионата за «Таппару» и 6 (2+4) баллов в 16 матчах плей-офф.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Витязь» заинтересован в подписании контракта с игроком.

Баптист выступает в Европе три сезона. Ранее он играл за фарм-клубы «Баффало», «Нэшвилла», «Торонто», «Оттавы» и «Далласа». 

В послужном списке форварда 47 матчей и 10 (7+3) очков за «Сейбрз» в НХЛ и 299 матчей в АХЛ, в которых было набрано 150 (75+75) баллов за результативность.

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3 комментария
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Почти как дейв батиста
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Аллилуйя, брат!
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Жулио Баптиста, ты ли?)
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