«Витязь» хочет подписать 28-летнего форварда Баптиста. У него 47 матчей в НХЛ (Михаил Зислис)

«Витязь» хочет заключить контракт с Николасом Баптистом из финской «Таппары».

28-летний вингер стал чемпионом Финляндии в минувшем сезоне.

На его счету 27 (14+13) очков в 50 играх регулярного чемпионата за «Таппару» и 6 (2+4) баллов в 16 матчах плей-офф.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Витязь» заинтересован в подписании контракта с игроком.

Баптист выступает в Европе три сезона. Ранее он играл за фарм-клубы «Баффало», «Нэшвилла», «Торонто», «Оттавы» и «Далласа».

В послужном списке форварда 47 матчей и 10 (7+3) очков за «Сейбрз» в НХЛ и 299 матчей в АХЛ, в которых было набрано 150 (75+75) баллов за результативность.