Зарипов о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Хороший шанс проявить себя на самом высоком уровне. Мы видели его работу и результаты в «Тракторе», но сейчас ответственность больше»

Теги Ак Барс Трактор Данис Зарипов КХЛ Вадим Шипачев Анвар Гатиятулин Матч ТВ Хоккей

Данис Зарипов высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

Ранее казанский клуб объявил о назначении Гатиятулина на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

Чего вы ждете от «Ак Барса», который пережил радикальные перемены?

– Дело в том, что мы не знаем, кто еще пополнит команду. Если говорить о Казани, то этот список может быть безграничным.

По поводу тренерского штаба – это хороший шанс для Анвара Гатиятулина проявить себя на самом высоком уровне. Мы видели, как он работал в челябинском «Тракторе», какие результаты давал. Но сейчас клуб совершенно другой, и ответственности будет больше.

Вас не удивляет, что из команды убирают лучшего бомбардира Вадима Шипачева?

– Я не хочу в это вмешиваться. Есть руководство клуба, есть игроки. Сейчас я ни там, ни тут.

Не хочу выражать свое мнение ни за Вадима, ни за клуб. Пусть это делается в личном общении, а не через прессу, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

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