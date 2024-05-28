Зарипов занял 44-е место из 180 кандидатов в праймериз «Единой России» в Татарстане. Он получил больше 27 тысяч голосов

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Политика Хоккей

Данис Зарипов занял 44-е место в праймериз «Единой России» в Татарстане.

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России принял участие в предварительном голосовании в Татарстане.

Из 180 кандидатов по партийному списку Данис Зарипов расположился на 44-й позиции.

Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал больше всего голосов в ходе праймериз в Татарстане – 87,9 тысячи.

В парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Зарипов об участии в праймериз «Единой России»: «Мой шаг в Госсовет – обдуманное решение. Он направлен на помощь спортсменам»

7 комментариев
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Репутация, уважение строится годами, а теряется в один миг. Очередной приспособленец оказался
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Ответ Ебздрогыч
Репутация, уважение строится годами, а теряется в один миг. Очередной приспособленец оказался
Главный плюсодрочь выполз.Тебя с Палмером видели уже. Меняй ник, зашкварник.
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(...)не Россией единой
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Ахаха! И поделом.
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Не понял малость 🤏🤏🤏 что с хоккеем всё уже
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Я ещё за него болел раньше.Оказывается, чувак проглотил то унижение с «допингом» за балет.Эх, Заря, и ты туда же🙈
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