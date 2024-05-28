Зарипов занял 44-е место из 180 кандидатов в праймериз «Единой России» в Татарстане. Он получил больше 27 тысяч голосов

Данис Зарипов занял 44-е место в праймериз «Единой России» в Татарстане.

Бывший нападающий « » и сборной России принял участие в предварительном голосовании в Татарстане.

Из 180 кандидатов по партийному списку расположился на 44-й позиции.

Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал больше всего голосов в ходе праймериз в Татарстане – 87,9 тысячи.

В парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Зарипов об участии в праймериз «Единой России»: «Мой шаг в Госсовет – обдуманное решение. Он направлен на помощь спортсменам»