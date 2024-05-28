Зарипов занял 44-е место из 180 кандидатов в праймериз «Единой России» в Татарстане. Он получил больше 27 тысяч голосов
Данис Зарипов занял 44-е место в праймериз «Единой России» в Татарстане.
Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России принял участие в предварительном голосовании в Татарстане.
Из 180 кандидатов по партийному списку Данис Зарипов расположился на 44-й позиции.
Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал больше всего голосов в ходе праймериз в Татарстане – 87,9 тысячи.
В парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Зарипов об участии в праймериз «Единой России»: «Мой шаг в Госсовет – обдуманное решение. Он направлен на помощь спортсменам»