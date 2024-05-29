Бобровский вышел на 3-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ, догнав Хабибулина

Сергей Бобровский одержал 39-ю победу в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 21 из 23 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

Теперь в активе Сергея Бобровского 39 побед в 85 матчах в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение (39 побед в 72 играх), разделив с ним третье место среди российских вратарей по победам в плей-офф .

Второе место занимает (42 в 86). Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 66 в 115).