Бобровский вышел на 3-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ, догнав Хабибулина

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ рекорды Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский одержал 39-ю победу в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 21 из 23 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

Теперь в активе Сергея Бобровского 39 побед в 85 матчах в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Николая Хабибулина (39 побед в 72 играх), разделив с ним третье место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ.

Второе место занимает Евгений Набоков (42 в 86). Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 66 в 115).

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3 комментария
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Лучшего воспитанника СЮ,трудно будет догнать в ближайшее время нашим вратарям
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Если Флорида покажет максимум, то есть вероятность Сергею стать вторым уже в этом сезоне.
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