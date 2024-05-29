Бобровский вышел на 4-е место в истории НХЛ по победам в матчах плей-офф с овертаймами (17), обогнав Бродера, Гашека и Смита

Сергей Бобровский – на 4-м месте в истории НХЛ по победам в кубковых овертаймах.

Вратарь « » отразил 21 из 23 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

На счету 35-летнего россиянина стало 17 побед в 24 играх плей-офф с овертаймами.

По числу таких побед он вышел на 4-е место в истории лиги, обогнав (16 побед в 40 матчах с овертаймами), (16 в 29) и Билли Смита (16 в 21).

Выше идут (40 в 58), (22 в 43) и (18 в 32).