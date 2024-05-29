Бобровский вышел на 4-е место в истории НХЛ по победам в матчах плей-офф с овертаймами (17), обогнав Бродера, Гашека и Смита

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Мартин Бродер Эд Белфор Доминик Гашек НХЛ Патрик Руа Грант Фюр Билли Смит Хоккей

Сергей Бобровский – на 4-м месте в истории НХЛ по победам в кубковых овертаймах.

Вратарь «Флориды» отразил 21 из 23 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2). 

На счету 35-летнего россиянина стало 17 побед в 24 играх плей-офф с овертаймами. 

По числу таких побед он вышел на 4-е место в истории лиги, обогнав Мартина Бродера (16 побед в 40 матчах с овертаймами), Доминика Гашека (16 в 29) и Билли Смита (16 в 21). 

Выше идут Патрик Руа (40 в 58), Эд Белфор (22 в 43) и Грант Фюр (18 в 32).

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20 комментариев
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Статистика Руа заоблочная, как по количеству, так и по проценту выигранных ОТ - просто космос
+36
-1
+35
Гашек:"Вот до чего доводит бездействие НХЛ в отношении России!"
+33
-6
+27
впечатляющую компанию обошёл
+10
-1
+9
Ого, какой у Патрик отрыв приличный. Наврятли его догонят. Но про Грецки тоже все так думали)
+5
0
+5
Ответ Большое сердце Неймара
И что, Гретцки кто-то догнал по очкам или голам?
Да, есть один, кто по голам на пятки наступает
+6
-1
+5
Ответ Anton!o :)
Статистика Руа заоблочная, как по количеству, так и по проценту выигранных ОТ - просто космос
У Боба повыше пока что, понятно, что на меньшем количестве матчей. А до этой серии с Рейнджерс была ещё выше (2 предыдущих же проиграл)
+5
-1
+4
Фюра можно уже в этом сезоне догнать.А возможно,и обойти.
+3
0
+3
вторым реально в этом ПО
+2
0
+2
Соотношение по выигранным матчам
1).Бобровский -70%
2).Руа -68%
3).Фюр -56%
4).Белфор -51%
+3
-1
+2
Ответ Большое сердце Неймара
И что, Гретцки кто-то догнал по очкам или голам?
По голам скоро догонит
+6
-4
+2
Руа это космос,а вот закрепиться в 3ке Серега спрсобен
+1
0
+1
Ответ Istopnik
По голам скоро догонит
а по очкам?
+1
0
+1
Ответ Витамин_Б
Да, есть один, кто по голам на пятки наступает
ну так на него все играют, а Уэйн сам играл на команду. Не зря же его офис за воротами. Оттуда не забивают, а отдают передачу. Посмотри сколько ассистов раздал. Еще при этом умудрился столько забить.
+1
-1
0
Ответ Istopnik
По голам скоро догонит
Как догонит, тогда и будешь фейерверк запускать, а пока рано, очень рано об этом говорить
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Ответ Игорь Васильев
Гашек:"Вот до чего доводит бездействие НХЛ в отношении России!"
Да еще и в рейтингах поднимаются)))
0
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А ведь говорили, что Боб не кубковый)
0
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0
Руа конечно не обогнать,но 2 стать можно.Хотя и не желательно.Это такая нервотрёпка для болельщиков Сергея.
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