Бобровский вышел на 4-е место в истории НХЛ по победам в матчах плей-офф с овертаймами (17), обогнав Бродера, Гашека и Смита
Сергей Бобровский – на 4-м месте в истории НХЛ по победам в кубковых овертаймах.
Вратарь «Флориды» отразил 21 из 23 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).
На счету 35-летнего россиянина стало 17 побед в 24 играх плей-офф с овертаймами.
По числу таких побед он вышел на 4-е место в истории лиги, обогнав Мартина Бродера (16 побед в 40 матчах с овертаймами), Доминика Гашека (16 в 29) и Билли Смита (16 в 21).
Выше идут Патрик Руа (40 в 58), Эд Белфор (22 в 43) и Грант Фюр (18 в 32).
1).Бобровский -70%
2).Руа -68%
3).Фюр -56%
4).Белфор -51%