Мэр Новокузнецка предложил переименовать арену в честь Бобровского. Вратарь «Флориды» – воспитанник «Кузни»

В Новокузнецке хоккейную арену могут переименовать в честь Сергея Бобровского.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в «Бобровский Арена».

«Я предложил нашим ребятам назвать вот эту школу «Бобровский Арена», потому что Серега сейчас играет, ему очень тяжело.

На этом льду он вырос как спортсмен и своим трудом сделал сам себя», – сказал мэр города.

По словам Сергея Кузнецова, на данный момент арена, где осталось лишь доделать фасад, имеет один из лучших льдов.

является воспитанником новокузнецкого хоккея.