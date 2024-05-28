Мэр Новокузнецка предложил переименовать арену в честь Бобровского. Вратарь «Флориды» – воспитанник «Кузни»

Теги Металлург Нк Флорида Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Политика Хоккей

В Новокузнецке хоккейную арену могут переименовать в честь Сергея Бобровского.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в «Бобровский Арена».

«Я предложил нашим ребятам назвать вот эту школу «Бобровский Арена», потому что Серега сейчас играет, ему очень тяжело.

На этом льду он вырос как спортсмен и своим трудом сделал сам себя», – сказал мэр города.

По словам Сергея Кузнецова, на данный момент арена, где осталось лишь доделать фасад, имеет один из лучших льдов.

Сергей Бобровский является воспитанником новокузнецкого хоккея.

3 комментария
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А как же Орлов, Капризов? Они разве меньше заслуживают?
+3
0
+3
Не рановато ли ?
И у Новокузнецка только один успешный воспитанник ?
+2
0
+2
А почему бы и нет. По моему хорошая инициатива.
+2
-1
+1
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