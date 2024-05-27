Терещенко о лимите в КХЛ: «Молодые будут проявлять себя при любом уровне сопротивления. В НХЛ никто не жалуется на легионеров»

Алексей Терещенко высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Ребята, которые в КХЛ играли на ведущих ролях, приезжают в ту же Швейцарию и не являются там какими-то определяющими разницу хоккеистами. Согласен, сезон на сезон не приходится, можно придумать кучу отговорок, но результат есть результат.

Конечно, хочется, чтобы приезжали все-таки топовые легионеры высокого уровня, у которых наша молодежь могла учиться, чтобы повышался общий уровень мастерства в лиге.

Говорят, молодым нужно дать дорогу. Поверьте, молодые сами будут работать, пробиваться, проявлять себя при любом уровне сопротивления. Чем выше этот уровень, тем лучше будет проявлять себя молодежь. Таким путем идет НХЛ уже много лет, и никто там на легионеров не жалуется.

Сильные иностранцы не едут по двум причинам. Во-первых, это отрезает путь к сборной. Кто бы что ни говорил, но даже чемпионат мира, как мы видим, является хорошей мотивацией для хоккеистов. Едешь в КХЛ – отказываешься от этой перспективы.

Во-вторых, попасть из России в НХЛ в текущей обстановке стало сложнее. Проще выстрелить где-то в Европе и ехать за океан оттуда», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.