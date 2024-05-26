Терещенко о ЧМ: «России было бы тяжело попасть в тройку. Возвращаться на этот уровень будет болезненно. Беларусь и Казахстан не те соперники, с которыми можно себя проверить»
Алексей Терещенко считает, нынешняя сборная России не соответствует уровню ЧМ.
Сборная Швеции обыграла команду Канады в матче за третье место (4:2).
«У шведов очень приличная команда собралась, практически весь коллектив из НХЛ – только пару человек играет в Европе. Поэтому и уровень команды очень высокий: мне понравилась шведская команда и по движению, и по технике.
При этом и финны им в четвертьфинале мало что дали создать, и чехи вынесли в полуфинале. Хотелось бы видеть «Тре Крунур» в финале, конечно, но и бронзовые медали на таком турнире можно считать хорошим результатом.
Нам бы здесь было очень тяжело попасть в тройку. Мы давно не играем, и возвращаться на этот уровень будет довольно болезненно. При всем уважении к сборным Беларуси и Казахстана, но это не те соперники, с которыми можно себя проверить», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Рома вообще считает, что натренировавшись на белорусах сборная России сможет сильнейшую сборную Канады обыграть))