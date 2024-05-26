Терещенко о ЧМ: «России было бы тяжело попасть в тройку. Возвращаться на этот уровень будет болезненно. Беларусь и Казахстан не те соперники, с которыми можно себя проверить»

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Алексей Терещенко считает, нынешняя сборная России не соответствует уровню ЧМ.

Сборная Швеции обыграла команду Канады в матче за третье место (4:2).

«У шведов очень приличная команда собралась, практически весь коллектив из НХЛ – только пару человек играет в Европе. Поэтому и уровень команды очень высокий: мне понравилась шведская команда и по движению, и по технике.

При этом и финны им в четвертьфинале мало что дали создать, и чехи вынесли в полуфинале. Хотелось бы видеть «Тре Крунур» в финале, конечно, но и бронзовые медали на таком турнире можно считать хорошим результатом.

Нам бы здесь было очень тяжело попасть в тройку. Мы давно не играем, и возвращаться на этот уровень будет довольно болезненно. При всем уважении к сборным Беларуси и Казахстана, но это не те соперники, с которыми можно себя проверить», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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10 комментариев
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Есть адекватные люди, это радует
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Пробивается голос разума сквозь сомнения лояльности
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У ФХР, Ромы и Третьяка другое мнение.
Рома вообще считает, что натренировавшись на белорусах сборная России сможет сильнейшую сборную Канады обыграть))
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Да ладно приедут НХЛовцы тренера нормального поставить (Ромка должен быть конечно в пролёте).И всё должно быть хорошо.
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Во первых надо туда вернутся, во вторых не с Ромой туда попадать.
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Сейчас то точно,с таким то тренером это невозможно никогда. Там самолетные ноги,плохой лёд,люди все видят.....
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Ну почему, если приедут игроки из НХЛ, вполне будет боевой состав. Они то играют на международном уровне, среди сильнейших. А с КХЛ да, ловить вообще нечего, а если ещё с Ротенбергом во главе, там и из группы не выйти
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Источник Матч ТВ, а я думаю, кто его постоянно расспрашивает, а он просто к телевиозру присосался
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