Терещенко о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Хотят вернуть нас? Без России никакие Олимпиада, ЧМ интересными не будут. У нас великие победы, великие игроки»

Алексей Терещенко оценил улучшении позиции России в рейтинге ИИХФ.

В обновленном рейтинге Международной федерации хоккея ( ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.

«Может, они нас хотят вернуть? Не на следующий сезон, но через.

Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересными не будут.

У нас великие победы, великие игроки – что в прошлом, что сейчас. Я думаю, это дело времени.

Мы хотим, чтобы это быстрее решилось, нас вернули и мы могли на свой уровень показывать и доказывать, что мы должны побеждать.

Но в нынешних реалиях надо постараться найти решение через товарищеские игры и другие способы. Стараться находить выход», – сказал трехкратный чемпион мира .