Терещенко о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Хотят вернуть нас? Без России никакие Олимпиада, ЧМ интересными не будут. У нас великие победы, великие игроки»
Алексей Терещенко оценил улучшении позиции России в рейтинге ИИХФ.
В обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.
«Может, они нас хотят вернуть? Не на следующий сезон, но через.
Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересными не будут.
У нас великие победы, великие игроки – что в прошлом, что сейчас. Я думаю, это дело времени.
Мы хотим, чтобы это быстрее решилось, нас вернули и мы могли на свой уровень показывать и доказывать, что мы должны побеждать.
Но в нынешних реалиях надо постараться найти решение через товарищеские игры и другие способы. Стараться находить выход», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.