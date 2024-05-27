Терещенко о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Хотят вернуть нас? Без России никакие Олимпиада, ЧМ интересными не будут. У нас великие победы, великие игроки»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко оценил улучшении позиции России в рейтинге ИИХФ.

В обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.

«Может, они нас хотят вернуть? Не на следующий сезон, но через.

Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересными не будут.

У нас великие победы, великие игроки – что в прошлом, что сейчас. Я думаю, это дело времени.

Мы хотим, чтобы это быстрее решилось, нас вернули и мы могли на свой уровень показывать и доказывать, что мы должны побеждать.

Но в нынешних реалиях надо постараться найти решение через товарищеские игры и другие способы. Стараться находить выход», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

3 комментария
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Молодёжку хотелось что бы вернули-вот кому больше всего нужны игры с сильнейшими для роста.
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