Николай Голдобин: «Цель «Спартака» – Кубок Гагарина. Мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру»

Николай Голдобил рассказал о целях «Спартака» в новом сезоне КХЛ.

Ранее 28-летний форвард продлил контракт с красно-белыми на два года.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в Западной конференции и уступил «Металлургу» во втором раунде плей-офф.

«Я считаю, что сыграли хорошо. Мало кто в нас верил, но, думаю, мы провели хороший сезон.

Понятно, что можно достичь большего. В новом году станем лучше, мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру.

Цель, само-собой, Кубок Гагарина», – сказал Николай Голдобин.