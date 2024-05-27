Николай Голдобин: «Цель «Спартака» – Кубок Гагарина. Мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру»
Николай Голдобил рассказал о целях «Спартака» в новом сезоне КХЛ.
Ранее 28-летний форвард продлил контракт с красно-белыми на два года.
В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в Западной конференции и уступил «Металлургу» во втором раунде плей-офф.
«Я считаю, что сыграли хорошо. Мало кто в нас верил, но, думаю, мы провели хороший сезон.
Понятно, что можно достичь большего. В новом году станем лучше, мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру.
Цель, само-собой, Кубок Гагарина», – сказал Николай Голдобин.
1-ое звено - есть.
Есть возьмут трех нападающих, которые на своих позициях сильнее всех кроме Морозова, Голдобина и Порядина, то шансы побороться за кубок - будут. А если Локтионов останется центром - 2 звена, а привезут центра в третье, то потолок это 2-ой раунд и в случае везения - выход в 3-ий раунд.