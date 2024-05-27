Николай Голдобин: «Цель «Спартака» – Кубок Гагарина. Мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру»

Теги Спартак КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобил рассказал о целях «Спартака» в новом сезоне КХЛ.

Ранее 28-летний форвард продлил контракт с красно-белыми на два года.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в Западной конференции и уступил «Металлургу» во втором раунде плей-офф.

«Я считаю, что сыграли хорошо. Мало кто в нас верил, но, думаю, мы провели хороший сезон.

Понятно, что можно достичь большего. В новом году станем лучше, мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру.

Цель, само-собой, Кубок Гагарина», – сказал Николай Голдобин.

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3 комментария
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Коля, больше не надо растворять в ПО, тогда КГ будет вполне осязаем...
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Тут будет очень сильно зависеть от того, каких трех новых форвардов подпишут.
1-ое звено - есть.
Есть возьмут трех нападающих, которые на своих позициях сильнее всех кроме Морозова, Голдобина и Порядина, то шансы побороться за кубок - будут. А если Локтионов останется центром - 2 звена, а привезут центра в третье, то потолок это 2-ой раунд и в случае везения - выход в 3-ий раунд.
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Ответ Russ Ivan
Коля, больше не надо растворять в ПО, тогда КГ будет вполне осязаем...
9 очков в 11 матчах, не сказать, что он сильно растворился. Но мог бы сыграть лучше - это факт.
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