Юрий Новиков: «Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея. Кто какое место в рейтинге ИИХФ занимает – это не главное»
Юрий Новиков высказался об идее пересмотреть рейтинг сборных от ИИХФ.
После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд. Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ.
«Для меня, как для болельщика, рейтинги неинтересны. Мне интересна фактическая картинка. При всем уважении к мировому сообществу, все хотят, чтобы утвержденные правила и законы работали. Раз вы приняли решение, то менять его неправильно.
И рейтинг – далеко не самое главное в хоккейном мире. Главное – это восстановление наших связей на максимально дружеском уровне, чтобы международные соревнования проходили при самой доброжелательной атмосфере с самыми сильными и достойными командами. А кто какое место в рейтинге занимает – для меня это не главное.
Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?
Мы либо выше , либо в общей группе стран кол-во которых растет а значит мы не выше а "одни из".
"Подакойник вровеньвыпирает да".
Класно им когда телик захвачен и никто им не может в лицо ничего сказать, либо хотя бы поставить две головы на против друг друга и пусть хоть с друг другом подисккутируют.
сегодня видимо того дома не было, пошла к Новикову и результаты резко изменились.