Юрий Новиков: «Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея. Кто какое место в рейтинге ИИХФ занимает – это не главное»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Сборная Канады по хоккею с шайбой Юрий Новиков ЧМ по хоккею Хоккей

Юрий Новиков высказался об идее пересмотреть рейтинг сборных от ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд. Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ. 

«Для меня, как для болельщика, рейтинги неинтересны. Мне интересна фактическая картинка. При всем уважении к мировому сообществу, все хотят, чтобы утвержденные правила и законы работали. Раз вы приняли решение, то менять его неправильно.

И рейтинг – далеко не самое главное в хоккейном мире. Главное – это восстановление наших связей на максимально дружеском уровне, чтобы международные соревнования проходили при самой доброжелательной атмосфере с самыми сильными и достойными командами. А кто какое место в рейтинге занимает – для меня это не главное.

Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?

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6 комментариев
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долго ломал голову над тем,ну не может кожева в одну харю пить..
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До последнего абзаца всё говорил абсолютно по делу, а потом всё-таки сорвался. В лидерстве развития хоккея нет никаких России и Канады. Есть Канада и все остальные.
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Вот это люфт в современной нашей пропаганде когда с одной стороны головы говорят "Мы и Канада не поколебимы" а с другой " Ну все уже научились играть в хоккей, ТОП сборных сейчас много, любая медалька в радость",это прям какая то шиза.
Мы либо выше , либо в общей группе стран кол-во которых растет а значит мы не выше а "одни из".
"Подакойник вровеньвыпирает да".
Класно им когда телик захвачен и никто им не может в лицо ничего сказать, либо хотя бы поставить две головы на против друг друга и пусть хоть с друг другом подисккутируют.
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Разница в том что Канада играет везде и совсеми, мы только с Беларусами.
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обычно Катя заходила, за текстами для спортс только к Кожевникову.
сегодня видимо того дома не было, пошла к Новикову и результаты резко изменились.
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Ответ ilya1809
Вот это люфт в современной нашей пропаганде когда с одной стороны головы говорят "Мы и Канада не поколебимы" а с другой " Ну все уже научились играть в хоккей, ТОП сборных сейчас много, любая медалька в радость",это прям какая то шиза. Мы либо выше , либо в общей группе стран кол-во которых растет а значит мы не выше а "одни из". "Подакойник вровеньвыпирает да". Класно им когда телик захвачен и никто им не может в лицо ничего сказать, либо хотя бы поставить две головы на против друг друга и пусть хоть с друг другом подисккутируют.
Это зависит от конкретной ситуации. Если выигрываем, то мы лидеры, если проигрываем, то все научились играть в хоккей.
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