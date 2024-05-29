Юрий Новиков: «Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея. Кто какое место в рейтинге ИИХФ занимает – это не главное»

Юрий Новиков высказался об идее пересмотреть рейтинг сборных от ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд. Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ.

«Для меня, как для болельщика, рейтинги неинтересны. Мне интересна фактическая картинка. При всем уважении к мировому сообществу, все хотят, чтобы утвержденные правила и законы работали. Раз вы приняли решение, то менять его неправильно.

И рейтинг – далеко не самое главное в хоккейном мире. Главное – это восстановление наших связей на максимально дружеском уровне, чтобы международные соревнования проходили при самой доброжелательной атмосфере с самыми сильными и достойными командами. А кто какое место в рейтинге занимает – для меня это не главное.

Позиции России и непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?