Константин Барулин: «Без сборной России чемпионат мира все-таки не то. Политические моменты мешают развитию спорта»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Константин Барулин ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Константин Барулин высказался о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. 

«Если Россия выйдет на первое место в мировом рейтинге, то это будет большой и хороший шаг для нас. Но все политические моменты мешают развитию спорта.

Без сборной России, конечно, чемпионат мира все-таки не то», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?

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