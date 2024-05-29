Константин Барулин: «Без сборной России чемпионат мира все-таки не то. Политические моменты мешают развитию спорта»

Константин Барулин высказался о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Если Россия выйдет на первое место в мировом рейтинге, то это будет большой и хороший шаг для нас. Но все политические моменты мешают развитию спорта.

Без сборной России, конечно, чемпионат мира все-таки не то», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?