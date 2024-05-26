Дементьев о противостоянии Бобровского и Шестеркина: «Два наших ведущих вратаря столкнулись лбами. Не хватает Василевского, чтобы полностью украсить плей-офф»

Алексей Дементьев высказался о дуэли Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина.

«Мне очень сильно импонирует пара «Флорида» – «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли. Настолько серьезные вратари в обеих командах, что они осложняют задачу атакующим игрокам сделать результат.

Посмотрите, во втором матче 2:1, в предыдущей игре было 3:0, но третья шайба была заброшена в пустые ворота, а вторую сам хоккеист «Рейнджерс» Лафреньер переправил в ворота Шестеркина.

Всегда говорилось, что в плей-офф огромное значение имеет игра вратарей и вот столкнулись лбами два наших ведущих вратаря. Не хватает только Василевского, чтобы полностью украсить этот плей-офф НХЛ.

Последим, конечно, за игрой наши ребят. Сложно кого-то выделить, и поэтому пожелаем удачи и Бобровскому, и Шестеркину, но кто-то один будет играть в финале Кубка Стэнли», – сказал агент и хоккейный эксперт.