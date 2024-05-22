Алексей Дементьев: «Ведущие сборные с Россией с удовольствием сыграли бы. Но политический аспект никто не отменял»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев считает, что со сборной России хотят играть ведущие команды.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что хоккеисты сборной Канады скучают по матчам против России. Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.

«Вопрос скуки – относительный. Соперникам, которые заведомо проиграют сборной России, она не нужна. Это реально помешает им занять какие-то высокие места и проявить себя в плей-офф. Я думаю, что хоккеисты из ведущих сборных с удовольствием бы сыграли против России.

Но, как мы знаем, политический аспект никто не отменял в этом вопросе, и он является ключевым в отстранении сборных России и Беларуси», – сказал агент.

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2 комментария
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Что же это за "политический аспект"¿
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Ответ Серёжа Новиков
Что же это за "политический аспект"¿
Тоже постоянно задаюсь этим вопросом..
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