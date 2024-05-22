Дементьев о ЧМ: «Слишком растянут, огромное количество участников. На групповом раунде просто проходной двор»
Алексей Дементьев раскритиковал формат чемпионата мира.
«На мой взгляд, турнир слишком растянут, для болельщиков очень тяжело столько матчей находиться на стадионе и уделять внимание турниру. Нужно бросить все для того, чтобы заняться хоккеем.
Это в первую очередь влияет на результаты, которые показывают команды. Эти якобы сюрпризы, когда сборная Канады вела 6:1 и в итоге выиграла в овертайме. Но эти результаты не сопоставимы с уровнем игры команды и ее соперников.
Сборные с лидирующими хоккеистами из признанных стран, из топ-6, не заряжены на победу в каждом матче. Стоит задача просто попасть в плей-офф, такой легкий хоккей, а дальше начинается сам чемпионат. С плей-офф будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор.
В тех чемпионатах мира, которые были в моей молодости, было больше интереса и ажиотажа. Тогда игроки по-настоящему бились за свои страны и выходили играть на победу в каждом матче, а не просто прохлаждались. Поэтому это является главной издержкой чемпионата – огромное количество участников, которых не должно быть.
На текущий момент я вижу, что ИИХФ просто размазывает тонким слоем лучший хоккей на все команды, какие только могут там участвовать», – сказал агент.