Сафронов о рейтинге ИИХФ: «Жаба их задушила – мы не играем, а на втором месте. Любой спортивный фестиваль без России – не фестиваль, все равно мы доминаторы»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Рене Фазель Андрей Сафронов Сборная Канады по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Сафронов оценил желание изменить критерии рейтинга ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.

– Я сколько раз говорил: собака лает, караван идет. А что мы можем сделать? Нас могут включать, выключать!

Ну, мы сегодня – не участники международных спортивных игр. Сегодня все равно результат, он не спортивный. Ну, самые две сильных сборных – это сборная России и сборная Канады.

В рейтинге мы стоим на втором месте, их, наверное, задушила жаба, потому что мы не играем, а мы на втором месте. 

– Не может ли ИИХФ дойти до того, что исключит сборную России из рейтинга?

– Ну, это надо позвонить в ИИХФ и спросить президента ИИХФ.

Знаешь, если с господином Фазелем был контакт, и человеческий, и спортивный, просто нормальный у всех федераций, не только у России, то я думаю на сегодняшний день мы стараемся контактировать, но с нами не хотят общаться, не могу сказать ничего.

Я думаю, что все-таки любой спортивный фестиваль без России – не фестиваль, хоть и качество хоккея у швейцарцев, немцев поднялась, все равно мы, наверное, все-таки доминаторы, лидеры европейского хоккея.

А если мы с канадцами встретимся в ближайшем будущем, то победит сильнейший, – сказал бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов.

1 комментарий
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Как негатив так сразу вылезает Сафронов. Свою тухлую ауру на всех распространяет
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