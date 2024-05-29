Силантьев о контракте с «Металлургом»: «Не разговаривал про деньги, даже мысли не было. Просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Чемпионат.com деньги Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал, как оказался в «Металлурге» в сезоне-2023/24.

– Расскажите, как вы оказались в «Металлурге». Сперва у вас был просмотровый контракт?

– Получилось так, что мы отправили видео Андрею Владимировичу Разину, вышли на него. Он посмотрел, руководство приняло решение, что дают мне просмотровый контракт.

Я искренне благодарен и рад, что мне выпал такой шанс. Потом у меня получилось наиграть на основной контракт.

– Деньги, разумеется, были не на первом месте?

– Безусловно, я даже когда основной контракт получал, не разговаривал про деньги, даже мысли не было. У меня минимальный контракт, просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

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