Силантьев о контракте с «Металлургом»: «Не разговаривал про деньги, даже мысли не было. Просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться»

Дмитрий Силантьев рассказал, как оказался в «Металлурге» в сезоне-2023/24.

– Расскажите, как вы оказались в « ». Сперва у вас был просмотровый контракт?

– Получилось так, что мы отправили видео Андрею Владимировичу Разину, вышли на него. Он посмотрел, руководство приняло решение, что дают мне просмотровый контракт.

Я искренне благодарен и рад, что мне выпал такой шанс. Потом у меня получилось наиграть на основной контракт.

– Деньги, разумеется, были не на первом месте?

– Безусловно, я даже когда основной контракт получал, не разговаривал про деньги, даже мысли не было. У меня минимальный контракт, просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться, – сказал нападающий «Металлурга» .