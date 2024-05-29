Шалимов о тренере сезона КХЛ: «У нас если первое место занял – сразу лучший. «Лада» и «Спартак» прибавили: показывают хорошую, советскую игру»

Виктор Шалимов поделился мнением о номинации лучшего тренера сезона КХЛ.

Андрей Разин из «Металлурга» был признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ.

– На звание лучшего тренера номинированы , и . Вам не кажется, что стоило расширить список и добавить тренеров, которые тоже показали серьезный уровень?

– Как правило, у нас получается так: кто первое место занял, тот лучший.

Разин сменил Илью Воробьева, достойно отработал. И все они достойные кандидаты.

Но мне кажется, что в эту номинацию нужно включить тех людей, которые снизу подняли и сделали команду. «Лада» и «Спартак» – это как раз такие команды, которые прибавили.

В прошлом году красно-белые не попали в плей-офф, а теперь шороху наделали с Жамновым. К сожалению, у нас получается, что если первое место занял, то сразу лучший тренер.

– Много команд стали играть в атакующем стиле. Это хорошо?

– Мне понравилось, что «Спартак», Нижний Новгород, та же «Лада» и другие играют на атаку.

Они привлекают больше зрителей, показывают более красивый хоккей, который интересно смотреть. И, думаю, самой команде приятно играть.

А не так, что проиграли 0:1 и говорят, что это вратарь виноват, не выручил. Остальные 20 человек что делают?

« », «Лада», «Торпедо» показывают хорошую, советскую игру, – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.