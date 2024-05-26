Бахмутов об удлинении КХЛ: «С чего вдруг люди будут ходить на хоккей в мае, когда им картошку надо сажать, на огороде пахать. Опять на НХЛ, что ли, смотрим? Хватит обезьянничать!»

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Игорь Бахмутов высказался об удлинении КХЛ со следующего сезона.

В следующем сезоне матч открытия Фонбет чемпионата КХЛ пройдет 3 сентября в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».

Регулярный чемпионат продлится до 23 марта, плей-офф стартует 26 марта, седьмой матч финала запланирован на 25 мая.

«Меня удивило, честно говоря, что сезон в КХЛ увеличили до мая месяца. Мне кажется, это плохо.

Этот переход нарушает генетический код игроков, тренеров, клубов, болельщиков. Мы долгие годы играем в определенные периоды, зачем что-то менять? А сейчас вдруг надо играть до мая месяца! С чего вдруг люди будут ходить на хоккей в мае, когда им картошку надо сажать и на огороде пахать.

Давайте еще в июне играть, туда сдвинем. Мы опять на НХЛ, что ли, смотрим? Хватит уже обезьянничать! Пускай они там играют, а мы должны своим хоккеем заниматься», – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов.

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14 комментариев
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Картошку посадил, выпил, закусис и решающий матч Великой игры посмотрел.
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Выполняя указания президента российские обыватели должны забыть про картошку и активно участвовать в спортивной жизни страны, поэтому поголовная явка на хоккей обязательна. Деревенские бабушки для которых огороды чуть ли не единственное средство существования по причине нищенских пенсий не исключение.
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То там на дачах поля непаханые. Уж на хоккей время найдется. Это я как владелец дачи говорю. ) Как будто все не разгибаясь там горбатятся, ну.
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Это бред.
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он был не прав 😁
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Если задуматься, то скорее обывателю реально не нужно это удлинение абсолютно
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Бред про картошку и код. Если не попробовать играть в мае,то и не узнаем что к чему. Перекрестный кубок тоже обезьянничанье? Играть надо ,а не pi.деть.
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Получается осень тоже некогда,и урожай собирать, и готовить участок и землю к зимовке.Летом тоже некогда огород.... хлопоты..выходит вот для чего решили футбол большой зимой играть, и меньше летом, что бы народу больше было. Ох уж эти умные управленцы,вот чертяки,все наперед знали.
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Если играть до мая, а когда суперсерию проводить в июне?
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А что это за существо бахмутов, которое отправило всю страну в огороды, не зная, что его нет у 50% населения., и что сейчас можно и на даче смотреть хоккей в мае.
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Ответ Matador
Правильно. Предлагаю пойти дальше и вообще не играть, а чемпиона определять голосованием. Больше времени будет для подготовки к суперсеричм с Белоруссией и Казахстаном!
Чемпиона определять пропиской президента.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Выполняя указания президента российские обыватели должны забыть про картошку и активно участвовать в спортивной жизни страны, поэтому поголовная явка на хоккей обязательна. Деревенские бабушки для которых огороды чуть ли не единственное средство существования по причине нищенских пенсий не исключение.
Вы хоть знаете, какой процент населения в деревнях живет и там работает, чтобы по нему определять , как живут жители страны.
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