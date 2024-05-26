Бахмутов об удлинении КХЛ: «С чего вдруг люди будут ходить на хоккей в мае, когда им картошку надо сажать, на огороде пахать. Опять на НХЛ, что ли, смотрим? Хватит обезьянничать!»
Игорь Бахмутов высказался об удлинении КХЛ со следующего сезона.
В следующем сезоне матч открытия Фонбет чемпионата КХЛ пройдет 3 сентября в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».
Регулярный чемпионат продлится до 23 марта, плей-офф стартует 26 марта, седьмой матч финала запланирован на 25 мая.
«Меня удивило, честно говоря, что сезон в КХЛ увеличили до мая месяца. Мне кажется, это плохо.
Этот переход нарушает генетический код игроков, тренеров, клубов, болельщиков. Мы долгие годы играем в определенные периоды, зачем что-то менять? А сейчас вдруг надо играть до мая месяца! С чего вдруг люди будут ходить на хоккей в мае, когда им картошку надо сажать и на огороде пахать.
Давайте еще в июне играть, туда сдвинем. Мы опять на НХЛ, что ли, смотрим? Хватит уже обезьянничать! Пускай они там играют, а мы должны своим хоккеем заниматься», – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов.