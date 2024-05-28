Максим Рыбин: «На ЧМ много команд, не соответствующих уровню. Очень странный турнир. Сначала долго играешь, потом раз – и вылетаешь в четвертьфинале»

Максим Рыбин считает, что многие команды не соответствуют уровню ЧМ по хоккею.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

– Вы удивлены, что сборная Чехии победила на чемпионате мира, пусть и домашнем?

– Для меня чемпионат мира стал менее интересным.

Теперь это очень странный турнир. Сначала ты долго играешь, а потом раз – и вылетаешь сразу в четвертьфинале.

Теперь на ЧМ много команд, которые по своему уровню не соответствуют турниру, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.