Максим Рыбин: «На ЧМ много команд, не соответствующих уровню. Очень странный турнир. Сначала долго играешь, потом раз – и вылетаешь в четвертьфинале»
Максим Рыбин считает, что многие команды не соответствуют уровню ЧМ по хоккею.
Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.
– Вы удивлены, что сборная Чехии победила на чемпионате мира, пусть и домашнем?
– Для меня чемпионат мира стал менее интересным.
Теперь это очень странный турнир. Сначала ты долго играешь, а потом раз – и вылетаешь сразу в четвертьфинале.
Теперь на ЧМ много команд, которые по своему уровню не соответствуют турниру, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.