Максим Рыбин: «На ЧМ много команд, не соответствующих уровню. Очень странный турнир. Сначала долго играешь, потом раз – и вылетаешь в четвертьфинале»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Максим Рыбин НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Максим Рыбин считает, что многие команды не соответствуют уровню ЧМ по хоккею.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

– Вы удивлены, что сборная Чехии победила на чемпионате мира, пусть и домашнем?

– Для меня чемпионат мира стал менее интересным.

Теперь это очень странный турнир. Сначала ты долго играешь, а потом раз – и вылетаешь сразу в четвертьфинале.

Теперь на ЧМ много команд, которые по своему уровню не соответствуют турниру, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

3 комментария
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"Теперь это очень странный турнир" (с). По этой формуле играют уже давно. Проснулся. Хватит уже бухтеть на эту тему. А насчёт уровня команд согласен. Казахстан, Польша, Великобритания точно не соответствуют.
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Максим Рыбин открыл для себя принцип серии плей-офф после группового турнира?
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Надо по "киберспортивной" схеме кубка России по футболу😏
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