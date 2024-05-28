Журова о рейтинге ИИХФ: «Финны могут тешить больное самолюбие, но наши хоккеисты будут их обыгрывать. Международная федерация ждет нас обратно»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею Светлана Журова КХЛ ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Светлана Журова высказалась о желании Финляндии пересмотреть правила рейтинга ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.

«Россия все равно туда вернется. Они могут добавить в правила слова: мол, если в команда не выступает на крупных соревнованиях в течение года, то ее нет в общем рейтинге.

Они могут на это пойти, могут продавить. Страна всегда у них перед глазами, раздражает. Лучше, чтобы мы не звучали.

Нас ждет обратно международная федерация, не хочет рушить отношения.

Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать.

Мы все равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Комментарии Журовой о хоккее так же актуальны и интересны, как комментарии водителя автобуса про авиационную отрасль
+15
0
+15
У Журовой есть секретная информация что нас очень ждёт ИИХФ ?
Вот бы поделилась инфой !
+12
-1
+11
Не ждет. Более того, им и без нас вполне неплохо
+5
-1
+4
плохо, когда веселящие таблетки отпускают по блату и без рецепта
+4
0
+4
Журовой не рассказали про последнюю Олимпиаду?
+4
0
+4
Кто-нибудь, расскажите депутатке об отношениях с ИИХФ в последние пару лет. "Ждут" так, что это станет одним из самых последних видов спорта, куда вернут
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Журовой есть секретная информация что нас очень ждёт ИИХФ ? Вот бы поделилась инфой !
Эту секретную информацию передали с небесной канцелярии
+5
-1
+4
и после сказанного добавила: "Но это не точно"
+2
0
+2
Ответ Savardus
Комментарии Журовой о хоккее так же актуальны и интересны, как комментарии водителя автобуса про авиационную отрасль
Водитель автобуса наверное лучше разбирается в космосе чем она в хоккее.
+2
0
+2
Финнов рейтинг, конечно, бомбанул. А наши, как глупцы, кинулись на эту косточку.
+1
0
+1
Журова последний раз хоккей смотрела видимо совсем в грудничковой возрасте
+1
0
+1
Журиха в хоккей залезла. Осталось еще шахматистам залезть
+1
0
+1
Если бы ждали то уже играли. И придём очень не скоро ещё
+1
-1
0
Последние годы русские клиенты финнов, как это не прискорбно, они именно на нас и настраивают я и думаю что вот эта мертвечина в этом году в 1/4 затащила бы против русских с Кучем, Капризом, Свешиковым и Васей в воротах
+1
-1
0
Без Журихи не разберутся конечно же. короче все хороши, что те, что эти
0
0
0
Тут дело в чем. В том что заморозка рейтинга России означает теоретически, что, допустим, канадцы в следующий раз выбывает в четверть финале и тогда сборная России поднимается на первое место. Но, ведь чемпионами наши были последний раз 10 лет назад, после этого лишь три бронзы. Глупость несусветная со стороны международной федерации
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий