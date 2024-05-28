Журова о рейтинге ИИХФ: «Финны могут тешить больное самолюбие, но наши хоккеисты будут их обыгрывать. Международная федерация ждет нас обратно»

Светлана Журова высказалась о желании Финляндии пересмотреть правила рейтинга ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.

«Россия все равно туда вернется. Они могут добавить в правила слова: мол, если в команда не выступает на крупных соревнованиях в течение года, то ее нет в общем рейтинге.

Они могут на это пойти, могут продавить. Страна всегда у них перед глазами, раздражает. Лучше, чтобы мы не звучали.

Нас ждет обратно международная федерация, не хочет рушить отношения.

Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать.

Мы все равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.