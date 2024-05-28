Журова о рейтинге ИИХФ: «Финны могут тешить больное самолюбие, но наши хоккеисты будут их обыгрывать. Международная федерация ждет нас обратно»
Светлана Журова высказалась о желании Финляндии пересмотреть правила рейтинга ИИХФ.
После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Президент Федерации хоккея Финляндии заявил, что вопрос рейтинга пересмотрят.
«Россия все равно туда вернется. Они могут добавить в правила слова: мол, если в команда не выступает на крупных соревнованиях в течение года, то ее нет в общем рейтинге.
Они могут на это пойти, могут продавить. Страна всегда у них перед глазами, раздражает. Лучше, чтобы мы не звучали.
Нас ждет обратно международная федерация, не хочет рушить отношения.
Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши хоккеисты и будут их обыгрывать.
Мы все равно будем в топовых рейтингах, все видят, как играют наши ребята», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Вот бы поделилась инфой !