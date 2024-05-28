Камалов, Галимов и Старков уйдут из СКА (Артур Хайруллин)

Никита Камалов, Эмиль Галимов и Степан Старков покинут СКА в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист « » Артур Хайруллин.

28-летний защитник с 2021 года выступает в составе . В сезоне-2023/24 защитник провел 37 матчей и набрал 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате.

32-летний нападающий в завершившемся сезоне набрал 5 (1+4) очков в 20 играх. Один из претендентов на Галимова – казанский « ».

На счету 24-летнего форварда Степана Старкова в прошедшем сезоне 5 (4+1) очков в 28 матчах.