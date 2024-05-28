Камалов, Галимов и Старков уйдут из СКА (Артур Хайруллин)
Никита Камалов, Эмиль Галимов и Степан Старков покинут СКА в ближайшее время.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
28-летний защитник Никита Камалов с 2021 года выступает в составе СКА. В сезоне-2023/24 защитник провел 37 матчей и набрал 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате.
32-летний нападающий Эмиль Галимов в завершившемся сезоне набрал 5 (1+4) очков в 20 играх. Один из претендентов на Галимова – казанский «Ак Барс».
На счету 24-летнего форварда Степана Старкова в прошедшем сезоне 5 (4+1) очков в 28 матчах.
Галимов - 40 млн.
Старков - 40 млн.
Ска - разгружается. Сейчас у них - 918 млн.
Будет - 824 млн.
Галимов и Старков если опустятся до 30 - тоже проблем с поиском новой команды не возникнет.