Камалов, Галимов и Старков уйдут из СКА (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Эмиль Галимов Никита Камалов Степан Старков Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Камалов, Эмиль Галимов и Степан Старков покинут СКА в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

28-летний защитник Никита Камалов с 2021 года выступает в составе СКА. В сезоне-2023/24 защитник провел 37 матчей и набрал 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате.

32-летний нападающий Эмиль Галимов в завершившемся сезоне набрал 5 (1+4) очков в 20 играх. Один из претендентов на Галимова – казанский «Ак Барс». 

На счету 24-летнего форварда Степана Старкова в прошедшем сезоне 5 (4+1) очков в 28 матчах.

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3 комментария
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Ответ Caniball
Камалов - на свои деньги легко найдет команду. Галимов и Старков если опустятся до 30 - тоже проблем с поиском новой команды не возникнет.
30 для Старкова много, он в Витязе год назад за 11 играл, думаю после сезона заработков согласится и на 20, с учётом что игровая форма желает лучшего.
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Камалов - 14 млн.
Галимов - 40 млн.
Старков - 40 млн.
Ска - разгружается. Сейчас у них - 918 млн.
Будет - 824 млн.
0
0
0
Ответ Caniball
Камалов - 14 млн. Галимов - 40 млн. Старков - 40 млн. Ска - разгружается. Сейчас у них - 918 млн. Будет - 824 млн.
Камалов - на свои деньги легко найдет команду.
Галимов и Старков если опустятся до 30 - тоже проблем с поиском новой команды не возникнет.
0
0
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