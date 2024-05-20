Ротенберг о Григоренко и Плотникове: «Нужно еще несколько трейдов, чтобы соблюсти регламент. Тогда объявим»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг высказался о контрактах Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

В конце апреля появилась информация, что хоккеисты согласовали контракты со СКА, однако клуб еще не объявил об их подписании.

– Когда вы объявите [о подписании] Григоренко и Плотникова?

– Нам нужно провести еще несколько трейдов для того, чтобы их объявить. 

– Будут трейды?

– Да, это вынужденная мера. У нас нет претензий к ребятам, все дали, что могли, работали честно.

Не могу озвучить фамилии, но изменения будут. [Уйдут] защитник и нападающий. Возможно, не один нападающий.

Когда сможем полностью соблюсти регламент, тогда объявим игроков, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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7 комментариев
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А где комментарии Романа Борисовича на счет его подготовки сборной Казахстана? Больше не звонят, не благодарят что ли?
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Нихрена себе точечные усиления Каждый год новая команда наполовину.
С такой политикой не будем долго чемпионами,неужели самим этого не понять?Ну ок, ещё один сезон просран.
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Ответ Дмитрий9779
Нихрена себе точечные усиления Каждый год новая команда наполовину. С такой политикой не будем долго чемпионами,неужели самим этого не понять?Ну ок, ещё один сезон просран.
Ну, просто точки жирные)
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вот еврей всё ищет какието лазейки. когото украсть когото спихнуть, а когото загубить.
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Димоша притворяется что ему не нравится что ларек с хотдогами с его болота пылесосит всю лигу каждый год, такой актёр))
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Тайна системы разгадана, надо каждый сезон менять состав так, чтобы в Газпроме понимали, денег в СКА не хватает.
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