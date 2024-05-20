Ротенберг о Григоренко и Плотникове: «Нужно еще несколько трейдов, чтобы соблюсти регламент. Тогда объявим»
Роман Ротенберг высказался о контрактах Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.
В конце апреля появилась информация, что хоккеисты согласовали контракты со СКА, однако клуб еще не объявил об их подписании.
– Когда вы объявите [о подписании] Григоренко и Плотникова?
– Нам нужно провести еще несколько трейдов для того, чтобы их объявить.
– Будут трейды?
– Да, это вынужденная мера. У нас нет претензий к ребятам, все дали, что могли, работали честно.
Не могу озвучить фамилии, но изменения будут. [Уйдут] защитник и нападающий. Возможно, не один нападающий.
Когда сможем полностью соблюсти регламент, тогда объявим игроков, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
С такой политикой не будем долго чемпионами,неужели самим этого не понять?Ну ок, ещё один сезон просран.