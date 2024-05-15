Коньков о ЧМ-2024: «Интересно смотреть на молодежь и звезд НХЛ. Швеция, США, Канада – хороших команд много»

Теги Сергей Коньков Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею НХЛ Виктор Хедман ЧМ по хоккею Эрик Карлссон Хоккей

Сергей Коньков рекомендует молодым игрокам смотреть ЧМ по хоккею-2024.

«Мне интересно смотреть на молодежь и звезд НХЛ. На этом ЧМ можно посмотреть на мастерство и высокий уровень игры. Швеция, США, Канада – хороших команд много.

Я бы в особенности рекомендовал смотреть игры чемпионата мира молодым игрокам, потому что по ним можно учиться, учиться и еще раз учиться. Можно смотреть, кто и как играет в обороне.

У шведов есть такие ребята, как Хедман и Карлссон. Мне еще понравилась сборная США с россыпью отличных игроков, на которых стоит обратить внимание. Есть на кого посмотреть», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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