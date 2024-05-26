Терещенко о полуфинале ЧМ: «Не сказал бы, что канадцы – пижоны. Они играли хорошо, но не реализовали большинство. Швейцария заслужила выход в финал»

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Алексей Терещенко оценил результаты полуфинальных матчей ЧМ-2024.

В полуфинале чемпионата мира сборная Чехии обыграла Швецию со счетом 7:3, а команда Швейцарии одержала победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б).

«Если мы говорим о первом полуфинале, то чехи здорово усилились. Тот же Давид Пастрняк к ним приехал. И вратарь у них здорово играет. Чехи заслужили эту победу, и они играли здорово. Тем более домашний чемпионат мира, полные трибуны на «О2 Арене», и просто супер. Чехи молодцы, а счет 7:3 говорит сам за себя.

Шведы в итоге разочаровали. Они опять всех победили в группе, их игра вызывала восхищение. Отлично двигаются, владеют шайбой. Но в плей‑офф «Тре Крунур» снова забуксовала. Звоночек уже был в четвертьфинале с финнами (2:1 ОТ), когда шведы играли очень натужно. Бросалось в глаза, как им тяжело. Ну и полуфинал получился закономерным.

Швейцарцы же сразу захватили инициативу в матче, повели 2:0. Канадцы отыгрались уже в концовке, причем Таварес забил классный гол на 58‑й минуте. Показал передачу и бросил вратарю между ног.

Я бы не сказал, что канадцы – пижоны. Они играли хорошо, но не реализовали большинство. Выстояли втроем, не использовали какие‑то свои моменты. И у них было исполнительское мастерство, что бросалось в глаза на буллитах. Видели, как забил Коннор Бедард? Парень просто умничка, с головой, понимающий хоккей, играет тонко. Здорово!

Но в итоге Швейцария заслужила выход в финал. У них очень сильный чемпионат. У меня получилось посмотреть несколько матчей, и там очень приличный уровень. Причем там выступает много игроков из разных сборных.

Больше скажу: те ребята, которые были в КХЛ на ведущих ролях (Найт, Коварж…), в чемпионате Швейцарии не такие уж лидеры. И сборная этой страны уже лет пять как претендует на медали. И в финал они с 2013 года вышли уже в третий раз. Молодцы, все по делу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Какой же кайф, что Швейцария прошла в финал, осталось только выиграть
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