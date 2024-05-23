Коньков о ЧМ-2024: «Удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче»
Сергей Коньков поделился впечатлениями от группового этапа ЧМ по хоккею-2024.
«Меня удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче, за этим было интересно наблюдать.
Мне приятно было понаблюдать за Швецией и Канадой. Австрийцы также обратили на себя внимание, хоть они и проиграли канадцам. Но они одолели финнов.
Немцы и швейцарцы тоже обратили на себя внимание, они заслуженно попали в плей-офф. Канада, Швеция и Чехия – традиционные лидеры. Матчи плей-офф ожидаются очень интересными», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
как Вы могли, это же пивной фестиваль, деревенская ярмарка, неживое мероприятие
как его только не обозвали "эксперты" Кожева, Юдин и прочие.
Его же никто не смотрит, делать там нечего и т.д.