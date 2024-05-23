Коньков о ЧМ-2024: «Удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче»

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Сергей Коньков поделился впечатлениями от группового этапа ЧМ по хоккею-2024.

«Меня удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче, за этим было интересно наблюдать.

Мне приятно было понаблюдать за Швецией и Канадой. Австрийцы также обратили на себя внимание, хоть они и проиграли канадцам. Но они одолели финнов.

Немцы и швейцарцы тоже обратили на себя внимание, они заслуженно попали в плей-офф. Канада, Швеция и Чехия – традиционные лидеры. Матчи плей-офф ожидаются очень интересными», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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5 комментариев
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Ну если честно, групповой этап получился самым интересным лет за 10 последних как по мне.
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да как!
как Вы могли, это же пивной фестиваль, деревенская ярмарка, неживое мероприятие
как его только не обозвали "эксперты" Кожева, Юдин и прочие.
Его же никто не смотрит, делать там нечего и т.д.
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Серёга,давай поаккуратней там)
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Хоккей действительно интересный.
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Понравилась Австрия, расстроили латыши... Казахи на своем уровне несмотря на то, что проводят спарринги с мощными Россией и Беларусью. Остальное предвиделось, никто не выстрелил... Вообщем, как всегда!
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