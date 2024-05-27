Роман Ротенберг: «СКА ведет переговоры с Андроновым. Вместе мы выиграли Олимпиаду в 2018 году, игрок с огромным опытом»

Теги Локомотив СКА возможные переходы Сергей Андронов КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

СКА ведет переговоры с Сергеем Андроновым.

34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков за 59 матчей в регулярке и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

«Сейчас мы ведем переговоры, есть желание самого игрока, что очень важно – Сергей Андронов. Это игрок с огромным опытом, вместе мы выиграли Олимпиаду в Корее в 2018 году.

Это игрок с характером, мужик, который поможет нам в решающих отрезках матчей плей‑офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев
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Год назад Ротенберг "Чемпионское окно ЦСКА закрылось" И сейчас ротенберг, который собирает всех игроков из ЦСКА
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Новая тактика - собрать всех чемпионов с ЦСКА. Но почему-то кажется, что опять не получится 😌
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Всю "молодёжь" с лиги собрать хочет.
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Поможет нам в решающих матчах🤣🤣🤣🤣. Седьмой матч прошлогоднего плей офф с ЦСКА 5:0,Андронов так помог🫣. Финал КГ этого года 4:0 в серии, Андронов так помог, что за весь плей офф набрал 2 очка и это первые очки за два плей офф в Локомотиве🤣🤣🤣, даже не видел, что б он как то заводил команду. Да ладно, забирайте, только чур без возврата😁
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Престарелых коней теперь отправляют в понюшню
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Панина бы ещё позвал,и Радула с Кори Перри
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То на малышей, то на стариков .., вот его колбасит
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Ответ serious fan
Год назад Ротенберг "Чемпионское окно ЦСКА закрылось" И сейчас ротенберг, который собирает всех игроков из ЦСКА
Который год по-сути не играли, а мучались)
Плюс на год стали старше еще.
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Началось......
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Можно ещё Ковальчука вернуть. Коскинен, говорят, на подходе. Неужели, снова весна?
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Он хоть голову помыл?
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Сбор ЦСКА 2
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Пусть уходит от него пользы вообще никакой. Лидеры в Локомотиве Елесин и Рафиков, а по результативности он на уровне Чеховича или Тесанова. Даже хорошо, рассчистим ведомость под хорошего напада
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С репутацией вротика команду скоро надо будет называть СКА-1980е.кроме ветеранов никто не хочет с ним работать
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У него вкусы к чужим задницам меняется
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Раздевалку держать?
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ПетеРбергу дали last шанс, или он возьмёт КГ или пойдёт куда то в другое место.
Рома начал пылесосить рынок дембелей
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Не смог выигать у праймого ЦСКА, купи игроков той команды)) 🌭
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