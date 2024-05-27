Роман Ротенберг: «СКА ведет переговоры с Андроновым. Вместе мы выиграли Олимпиаду в 2018 году, игрок с огромным опытом»

СКА ведет переговоры с Сергеем Андроновым.

34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков за 59 матчей в регулярке и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

«Сейчас мы ведем переговоры, есть желание самого игрока, что очень важно – Сергей Андронов. Это игрок с огромным опытом, вместе мы выиграли Олимпиаду в Корее в 2018 году.

Это игрок с характером, мужик, который поможет нам в решающих отрезках матчей плей‑офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.