Ротенберг о победе «Зенита» в РПЛ: «Победил сильнейший. Это очень важно для «Газпрома», для Петербурга, всех его жителей. Поздравляю всех»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия Газпром КХЛ Роман Ротенберг Матео Кассьерра Артур Гимараэс Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака завоевала 6-е чемпионство подряд, победив «Ростов» (2:1) в 30-м туре.

«Это большая победа для «Зенита», на последних секундах все решалось. Я думаю, это самая тяжелая победа в истории «Зенита». Победил сильнейший, победил «Зенит», «Зенит» – чемпион, поздравляю всех с победой.

Это очень важно для города, Санкт-Петербурга, всех его жителей. Это очень важно для «Газпрома», для нас.

Чью бы игру сегодня отметил? Кассьерра, конечно – через себя забил, но гол не засчитали. И, конечно, Артур, который забил победный гол. Пробил и забил», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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88 комментариев
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Ротенберг - позор российского хоккея!
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Йозе лох
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Заметьте, в первую очередь "для Газпрома". О многом говорит.
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-2
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Ответ Leon Petov
Ротенберг - позор российского хоккея!
Берите выше - позор страны в целом
+35
-1
+34
Жаль что победил зенит, теперь еще год слушать вонь с болот и бредни РР
+31
-7
+24
Ответ Leon Petov
Ротенберг - позор российского хоккея!
Ну, питерские его любят.
Ведь благодаря нему именно для СКА бездонный потолок зарплат.
+22
-6
+16
Хорошо, что в хоккее победа Газпрома не грозит, ибо пока этот мешок без тренера - их и дальше будут переезжать например автомобили.
+9
0
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Ответ sd4fmwrvz8
Йозе лох
Даже больше, чем Динамо.
+9
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Спасибо, что поздравил всех, но меня не надо было, возвращаю пахучее поздравление
+9
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Зенит позор футбола Российского
+8
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Ответ Oleg Olegov
Даже больше, чем Динамо.
даже больше чем динамо и краснодар вместе взятые
+6
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+6
Зенит позор российского футбола
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+4
Хорошо срежиссировали интригу до последнего тура - никому так не показалось?
+5
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Если бы Ротенберг тренировал Зенит, то даже он смог стать чемпионом с конкурентами в виде Краснодаром и Динамо )
+5
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+4
Ответ Михаил Рябов
Заметьте, в первую очередь "для Газпрома". О многом говорит.
А для чего они земляками всю власть засадили.
+4
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+4
Ответ Netto Brutto
Ну, питерские его любят. Ведь благодаря нему именно для СКА бездонный потолок зарплат.
Кто Питерские? Болела его ненавидят
+3
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+3
такое чувство, что всех нас ... продинамили...
+3
0
+3
Ща Зеня еще и кубок зацепит, и казалось, неудачный сезон, станет выдающимся
+3
0
+3
Ответ neolag
Жаль что победил зенит, теперь еще год слушать вонь с болот и бредни РР
Согласен. Жаль не Динамо. Не было бы вони. Нет фанатов, нет вони
+4
-2
+2
Записывайте подпоребриковые:
Газпром на 1ом месте, а уже потом ЛЮДИ
+5
-3
+2
зенит позор россии
+4
-2
+2
Ну ты можешь сколько угодно поздравлять Зенит и всех подряд, но в глубине души крестишься, чтобы у ЦСКА перестройка прошла неудачно. Впрочем, и кроме ЦСКА хватает команд которые тебя с плей-офф выкинут как щенка
+2
0
+2
для газпрома))) фейспалм)))
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Ротенберг - позор российского хоккея!
Ротенберг не имеет никакого отношения к хоккею. Случайный богатый сынулька.
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Ротенберг - позор российского хоккея!
Можно просто - Ротенберг это позор.. ))
+1
0
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Лучше бы Газпром для людей России что-нибудь сделал
+1
0
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Спасибо. Мы оценили цирк )))
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Ответ Михаил Рябов
Заметьте, в первую очередь "для Газпрома". О многом говорит.
Всегда так было потому вся страна адекватных и понимающих болельщиков против них
+1
0
+1
Главное футбол для Газпрома что ли, по Роману? А то что народное достояние стало убыточным предприятием это как?
+1
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Когда профукали много матчей подряд, то ни разу не показали сальную рожу Миллера, даже сегодня с Ростовом пока не повели ни разу не показали. Какие вы крысеныши с матч ТВ. И все что окологазпромовское просто раздражает. Одни лизоблюды.
+1
0
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