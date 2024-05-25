Ротенберг о победе «Зенита» в РПЛ: «Победил сильнейший. Это очень важно для «Газпрома», для Петербурга, всех его жителей. Поздравляю всех»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака завоевала 6-е чемпионство подряд, победив «Ростов» (2:1) в 30-м туре.

«Это большая победа для « », на последних секундах все решалось. Я думаю, это самая тяжелая победа в истории «Зенита». Победил сильнейший, победил «Зенит», «Зенит» – чемпион, поздравляю всех с победой.

Это очень важно для города, Санкт-Петербурга, всех его жителей. Это очень важно для «Газпрома», для нас.

Чью бы игру сегодня отметил? Кассьерра, конечно – через себя забил, но гол не засчитали. И, конечно, , который забил победный гол. Пробил и забил», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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