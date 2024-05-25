Ротенберг о победе «Зенита» в РПЛ: «Победил сильнейший. Это очень важно для «Газпрома», для Петербурга, всех его жителей. Поздравляю всех»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака завоевала 6-е чемпионство подряд, победив «Ростов» (2:1) в 30-м туре.
«Это большая победа для «Зенита», на последних секундах все решалось. Я думаю, это самая тяжелая победа в истории «Зенита». Победил сильнейший, победил «Зенит», «Зенит» – чемпион, поздравляю всех с победой.
Это очень важно для города, Санкт-Петербурга, всех его жителей. Это очень важно для «Газпрома», для нас.
Чью бы игру сегодня отметил? Кассьерра, конечно – через себя забил, но гол не засчитали. И, конечно, Артур, который забил победный гол. Пробил и забил», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ведь благодаря нему именно для СКА бездонный потолок зарплат.
Газпром на 1ом месте, а уже потом ЛЮДИ