СКА поздравил Санкт-Петербург с 321-летием, процитировав Набокова: «В петровом бледном небе – штиль, флотилия туманов вольных, и на торцах восьмиугольных все та же золотая пыль»

Теги СКА болельщики КХЛ Хоккей

СКА поздравил Санкт-Петербург с 321-летием.

Сегодня отмечается День города в Санкт-Петербурге.

В петровом бледном небе – штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

Городу-вдохновению, городу-герою, величественному и прекрасному Санкт-Петербургу сегодня исполняется 321 год!

С праздником всех, кому посчастливилось жить в самом красивом городе на Земле. Любим всем сердцем!» – сказано в сообщении СКА.

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