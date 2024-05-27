СКА поздравил Санкт-Петербург с 321-летием, процитировав Набокова: «В петровом бледном небе – штиль, флотилия туманов вольных, и на торцах восьмиугольных все та же золотая пыль»

СКА поздравил Санкт-Петербург с 321-летием.

Сегодня отмечается День города в Санкт-Петербурге.

В петровом бледном небе – штиль,

флотилия туманов вольных,

и на торцах восьмиугольных

все та же золотая пыль.

Городу-вдохновению, городу-герою, величественному и прекрасному Санкт-Петербургу сегодня исполняется 321 год!

С праздником всех, кому посчастливилось жить в самом красивом городе на Земле. Любим всем сердцем!» – сказано в сообщении СКА.