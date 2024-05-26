Субботина о будущем Никишина и подборе жилья в Каролине: «Ха-ха-ха. Эта тема нами дома не поднимается. Я точно не знаю, поедет ли он через год в НХЛ»

Теги СКА возможные переходы светская хроника Каролина синхронное плавание НХЛ КХЛ Варвара Субботина Александр Никишин Хоккей

Варвара Субботина сказала, что не обсуждает с Александром Никишиным отъезд в НХЛ.

– Дату свадьбы с Александром определили уже?

– Нет (улыбается). А с чего вы взяли, что она вообще намечается?

– Мало ли. Все-таки не первый год вместе.

– Нет, предложения не было. Дата свадьбы не определена.

– Как вам прошедший сезон в исполнении Александра?

– Сезон прекрасный. Я поддерживала его как могла. Верила. И, собственно говоря, рекорд прошлогодний побит (улыбается).

– Никишин пропустил конец сезона из-за травмы. Многие считают, что из-за его отсутствия СКА вылетел из плей-офф.

– Я в любом случае за Сашину карьеру. И даже если он не находится дома, я прекрасно понимаю, что хоккей – это его работа. Поэтому, конечно, жалко, что для него так сложился плей-офф.

– Через год у него заканчивается контракт со СКА. Уже подбираете жилье в Каролине?

– Ха-ха-ха. Эта тема нами дома не поднимается. Я точно не знаю, поедет ли он через год в НХЛ и когда вообще отправится в «Каролину». Соответственно, пока не думала о переезде, – сказала синхронистка, недавно объявившая о завершении карьеры. 

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3 комментария
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Если через год не поедет это будет фиаско.
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Аахахахахахаахахахахахахахааххахахаахахаххааххахахахахахахахахахахахахаха
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Какая же Варя позитивная девушка,умничка.
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