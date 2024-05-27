Гаврилов о Бердине в «Авангарде»: «В таких клубах должность расстрельная. У него есть хорошая доля пофигизма, с давлением справится, думаю»

Андрей Гаврилов оценил перспективы Михаила Бердина в «Авангарде».

«Одно дело играть в слабой команде , другое – в команде с именем. Это как в футболе играть в «Балтике», где нет никакого давления, или в «Спартаке», где обсуждается каждый шаг.

В таких клубах расстрельная должность, что у тренера, что у игроков. Я лично не знаю, но в « » он справится, мне кажется. Все, что я вижу по телевизору, мне нравится.

У него есть хорошая доля пофигизма. В топовых клубах ментально не справляются больше более сдержанные люди, где начинается критика в прессе. Если ты неудачно сыграешь две-три игры в «Сочи», особенно в прессе поливать не будет никто. В Омске все по-другому. Думаю, Бердин справится с давлением.

Если будет какой-то неудачный период, то он не обратит на это внимание, не будет читать. А такой период наступит, невозможно весь сезон пройти без спада. Кого-то микроспад выбивает, а кто-то плюнет. Перетерпел и пошел дальше», – сказал бывший вратарь «Салавата» и « ».