Гаврилов о Бердине в «Авангарде»: «В таких клубах должность расстрельная. У него есть хорошая доля пофигизма, с давлением справится, думаю»

Теги Авангард КХЛ Андрей Гаврилов Сочи Михаил Бердин Хоккей

Андрей Гаврилов оценил перспективы Михаила Бердина в «Авангарде».

«Одно дело играть в слабой команде КХЛ, другое – в команде с именем. Это как в футболе играть в «Балтике», где нет никакого давления, или в «Спартаке», где обсуждается каждый шаг.

В таких клубах расстрельная должность, что у тренера, что у игроков. Я лично Бердина не знаю, но в «Авангарде» он справится, мне кажется. Все, что я вижу по телевизору, мне нравится.

У него есть хорошая доля пофигизма. В топовых клубах ментально не справляются больше более сдержанные люди, где начинается критика в прессе. Если ты неудачно сыграешь две-три игры в «Сочи», особенно в прессе поливать не будет никто. В Омске все по-другому. Думаю, Бердин справится с давлением.

Если будет какой-то неудачный период, то он не обратит на это внимание, не будет читать. А такой период наступит, невозможно весь сезон пройти без спада. Кого-то микроспад выбивает, а кто-то плюнет. Перетерпел и пошел дальше», – сказал бывший вратарь «Салавата» и «Сочи». 

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1 комментарий
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У Гаврилова тоже был пофигизм , во время матча с Динамо , когда пил воду 😀
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