Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом: «Может, теперь Чехию пригласят на Турнир четырех наций?»

Теги Бостон Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Давид Пастрняк соцсети алкоголь и спорт Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Давид Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом.

Форвард сборной Чехии стал автором победного гола в финале ЧМ 2024 по хоккею против Швейцарии (2:0). 

«Может, теперь пригласят на Турнир четырех наций [НХЛ]?. Увидимся на Староместской площади 😍», – написал нападающий «Бостона» в соцсети. 

Турнир четырех наций, организуемый НХЛ, должен состояться в феврале 2025 года. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. 

Фото: соцсеть Давида Пастрняка.

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1 комментарий
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Тогда это будет турнир пяти наций)
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