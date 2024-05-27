Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом: «Может, теперь Чехию пригласят на Турнир четырех наций?»
Давид Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом.
Форвард сборной Чехии стал автором победного гола в финале ЧМ 2024 по хоккею против Швейцарии (2:0).
«Может, теперь пригласят на Турнир четырех наций [НХЛ]?. Увидимся на Староместской площади 😍», – написал нападающий «Бостона» в соцсети.
Турнир четырех наций, организуемый НХЛ, должен состояться в феврале 2025 года. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Фото: соцсеть Давида Пастрняка.
Пастрняк о турнире НХЛ для сборных: «Чехии там не будет, я сильно разочарован. Не собираюсь его смотреть»
Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола