Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом: «Может, теперь Чехию пригласят на Турнир четырех наций?»

Давид Пастрняк выложил фото с трофеем ЧМ и пивом.

Форвард сборной Чехии стал автором победного гола в финале ЧМ 2024 по хоккею против Швейцарии (2:0).

«Может, теперь пригласят на Турнир четырех наций [НХЛ]?. Увидимся на Староместской площади 😍», – написал нападающий « » в соцсети.

четырех наций, организуемый НХЛ, должен состояться в феврале 2025 года. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Фото: соцсеть Давида Пастрняка.

Пастрняк о турнире НХЛ для сборных: «Чехии там не будет, я сильно разочарован. Не собираюсь его смотреть»

Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола