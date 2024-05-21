Пастрняк об участии на ЧМ-2024: «Бостону» это не понравилось, но благодарю за понимание. Если бы турнир проводился не в Чехии, было бы сложно приехать»
Давид Пастрняк рассказал, как в «Бостоне» отнеслись к его желанию сыграть на ЧМ.
Нападающий выступит за сборную Чехии на ЧМ-2024, который проходит в чешских городах Прага и Острава.
– Как отреагировали в «Бостоне» на отъезд на чемпионат мира?
– Конечно, они были не очень счастливы. Было много матчей, я получал много игрового времени.
Им это, конечно, не понравилось, но я должен поблагодарить их за понимание.
Если бы чемпионат проводился не в Чехии, было бы очень сложно приехать. Они это понимают.
Иногда возникают сложности, и ты не знаешь, сможешь ли приехать. Было много вопросительных знаков.
– Вы имеете в виду проблемы со здоровьем?
– Мы сможем поговорить об этом после чемпионата.
Но если бы я не чувствовал, что могу помочь команде, меня бы здесь не было, – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.