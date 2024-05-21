Пастрняк об участии на ЧМ-2024: «Бостону» это не понравилось, но благодарю за понимание. Если бы турнир проводился не в Чехии, было бы сложно приехать»

Давид Пастрняк рассказал, как в «Бостоне» отнеслись к его желанию сыграть на ЧМ.

Нападающий выступит за сборную Чехии на ЧМ-2024, который проходит в чешских городах Прага и Острава.

– Как отреагировали в « » на отъезд на чемпионат мира?

– Конечно, они были не очень счастливы. Было много матчей, я получал много игрового времени.

Им это, конечно, не понравилось, но я должен поблагодарить их за понимание.

Если бы чемпионат проводился не в Чехии, было бы очень сложно приехать. Они это понимают.

Иногда возникают сложности, и ты не знаешь, сможешь ли приехать. Было много вопросительных знаков.

– Вы имеете в виду проблемы со здоровьем?

– Мы сможем поговорить об этом после чемпионата.

Но если бы я не чувствовал, что могу помочь команде, меня бы здесь не было, – сказал нападающий «Бостона» .