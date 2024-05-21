Пастрняк об участии на ЧМ-2024: «Бостону» это не понравилось, но благодарю за понимание. Если бы турнир проводился не в Чехии, было бы сложно приехать»

Теги Бостон Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк рассказал, как в «Бостоне» отнеслись к его желанию сыграть на ЧМ.

Нападающий выступит за сборную Чехии на ЧМ-2024, который проходит в чешских городах Прага и Острава.

– Как отреагировали в «Бостоне» на отъезд на чемпионат мира?

– Конечно, они были не очень счастливы. Было много матчей, я получал много игрового времени.

Им это, конечно, не понравилось, но я должен поблагодарить их за понимание.

Если бы чемпионат проводился не в Чехии, было бы очень сложно приехать. Они это понимают.

Иногда возникают сложности, и ты не знаешь, сможешь ли приехать. Было много вопросительных знаков.

– Вы имеете в виду проблемы со здоровьем?

– Мы сможем поговорить об этом после чемпионата.

Но если бы я не чувствовал, что могу помочь команде, меня бы здесь не было, – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Подстреленный приехал, уважение.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий