Давид Пастрняк забил победный гол в финальном матче ЧМ по хоккею.

выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду (2:0) в финальном матче.

На 49-й минуте в третьем периоде счет открыл нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк.

Форвард, представляющий « », открылся под передачу Томаша Кундратека в левом круге вбрасывания и щелчком отправил шайбу в ближний угол ворот.

Это результативный балл стал единственным в четырех матчах на турнире для , который присоединился к чешской команды в ходе ЧМ-2024 после поражения «Брюинс» в Кубке Стэнли.