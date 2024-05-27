Пастрняк набрал 1 очко в 4 матчах на ЧМ-2024 – победный гол в ворота Швейцарии в 3-м периоде финала

Теги Бостон Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк забил победный гол в финальном матче ЧМ по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

На 49-й минуте в третьем периоде счет открыл нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк.

Форвард, представляющий «Бостон», открылся под передачу Томаша Кундратека в левом круге вбрасывания и щелчком отправил шайбу в ближний угол ворот.

Это результативный балл стал единственным в четырех матчах на турнире для Давида Пастрняка, который присоединился к чешской команды в ходе ЧМ-2024 после поражения «Брюинс» в Кубке Стэнли.

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16 комментариев
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А больше и не надо
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Паста - красава! Приехал несмотря на недовольство руководства Бостона, положил победную и стал чемпионом. Искренне рад! ✊🏻👏🏻
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Если и выбирать когда набирать единственное очко на чемпе, то лучше варианта не придумать.
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Прилетел , забил и стал чемпионом мира! Красава)
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Приз Ковальчука ему!
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Золотой Гол!!!Красава!!!
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Как же вовремя, Давид Ковальчук!
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Я не верю своим глазам. В НХЛ не могли додуматься до такого, Тардиф лучший режиссер.
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Зато как четко набрал то:)
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Паста есть Паста…
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Приехал, забил шайбу, попил пива из Кубка!
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Ответ Whatever man
А больше и не надо
👍🏻😂
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