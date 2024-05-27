Пастрняк набрал 1 очко в 4 матчах на ЧМ-2024 – победный гол в ворота Швейцарии в 3-м периоде финала
Давид Пастрняк забил победный гол в финальном матче ЧМ по хоккею.
Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.
На 49-й минуте в третьем периоде счет открыл нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк.
Форвард, представляющий «Бостон», открылся под передачу Томаша Кундратека в левом круге вбрасывания и щелчком отправил шайбу в ближний угол ворот.
Это результативный балл стал единственным в четырех матчах на турнире для Давида Пастрняка, который присоединился к чешской команды в ходе ЧМ-2024 после поражения «Брюинс» в Кубке Стэнли.