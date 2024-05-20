Пастрняк и Заха сыграют за Чехию на ЧМ-2024

Давид Пастрняк и Павел Заха сыграют за Чехию на ЧМ-2024.

Хоккеисты «Бостона» присоединятся к команде в ближайшее время.

«Они проявили большое желание приехать на чемпионат мира после того, как «Брюинз» вылетели из плей-офф.

Медицинские осмотры прошли без осложнений, поэтому клуб разрешил обоим игрокам выступить на турнире», – сообщил генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.

27-летний Пастрняк в минувшем регулярном чемпионате набрал 110 (47+63) очков за 82 игры. В Кубке Стэнли на его счету 8 (4+4) баллов за результативность в 13 матчах.

У 27-летнего Захи 59 (21+38) очков в 78 матчах. В плей-офф нападающий провел 13 игр и набрал 6 (1+5) очков.