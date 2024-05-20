Пастрняк и Заха сыграют за Чехию на ЧМ-2024

Теги Бостон Петр Недвед Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Давид Пастрняк Павел Заха Хоккей

Давид Пастрняк и Павел Заха сыграют за Чехию на ЧМ-2024.

Хоккеисты «Бостона» присоединятся к команде в ближайшее время.

«Они проявили большое желание приехать на чемпионат мира после того, как «Брюинз» вылетели из плей-офф.

Медицинские осмотры прошли без осложнений, поэтому клуб разрешил обоим игрокам выступить на турнире», – сообщил генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.

27-летний Пастрняк в минувшем регулярном чемпионате набрал 110 (47+63) очков за 82 игры. В Кубке Стэнли на его счету 8 (4+4) баллов за результативность в 13 матчах.

У 27-летнего Захи 59 (21+38) очков в 78 матчах. В плей-офф нападающий провел 13 игр и набрал 6 (1+5) очков.

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4 комментария
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Вот это лютый подгон для чехов. Лишь бы не оказалось, что приедут на пару матчей и в отпуск.
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Я вчера их предлагал)
Видимо ген. менеджер Чехии прочитал и решил пригласить.
Атака Чехии - станет мощной.
Сборная превращается в претендента на финал. Тем более играют дома.
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Позавчера ещё известно было..
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Решили помочь родине на родине)
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