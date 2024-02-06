Пастрняк о турнире НХЛ для сборных: «Чехии там не будет, я сильно разочарован. Не собираюсь его смотреть»
Давид Пастрняк разочарован решением НХЛ не приглашать сборную Чехии на турнир.
Ранее НХЛ и Ассоциация игроков объявили о проведении международного турнира в феврале 2025 года.
В нем примут участие 4 сборные – Канады, США, Швеции и Финляндии.
«Я сильно разочарован. Понимаю, что все получилось быстро, турнир пройдет уже в следующем году. У них, вероятно, не было времени, чтобы сделать его более масштабным.
Но Чехии там не будет. Очень много игроков остаются за бортом, так что я не собираюсь смотреть этот турнир. Просто рад тому, что принято решение по участию в Олимпиаде.
Расстраивало, что я уже пропустил пару олимпийских турниров. С нетерпением жду следующего. Мне будет 30 лет, надеюсь, что попаду в команду», – сказал форвард «Бостона».
27-летний Пастрняк набрал 72 (33+39) очка в 49 играх в текущем сезоне НХЛ и занимает 3-е место в гонке бомбардиров.
Турнир шести сборных был бы более к месту, но…
И растягивать турнир слишком сильно нет смысла. 4 команды быстро отыграли и дальше продолжать сезон
Хотя, вот у чехов действительно не хватает защитников в НХЛ. Сыграло всего 4 в сезоне. Пришлось бы добирать теми кто на контрактах в НХЛ, но играет в АХЛ. Например, Шимек, Зборил. Проспект Свозил.
Условно, учитывая что турнир то через год
Посредственный состав конечно. Учитывая что этот турнир подразумевается как замена МВЗ, то слишком много посредственностей в одной команде
Мразек
Достал
Риттич
Гудас - Хронек
Рутта - Зборил
Жиричек - Свозил
Шимек
Палат - Хертл - Пастрнак
Кубалик - Заха - Нечас
Задина - Факса - Врана
Лауко - Кампф - Зохорна
Кулич
Мне интересна игра - и не в формате шоу матча всех звезд, а реальная заруба, как на кубке мира или ОИ.
За сборные не играл, в отличие от своего бати
Либо не приглашали за юношей/молодежку чехов играть, либо отказывался, вот этого не знаю
В некоторых местах вообще пишут что родился в Канаде, но вроде все же в Чехии, потом переехали в Канаду
Думаю, препятствий к тому, чтобы он играл за Чехию, нет. Но захочет ли сам - этого мы, конечно, не знаем.
Штюцле-Драйзайтль-Курашев
Зайдер-Йосси
Петерка-Хишер-Майер
Мозер-Зигентхалер
Райхель-Фиала-Ниддерайтер
Зуббер-Гаванке
Штурм-Суттер.
Почти комплект,если играть в 6 защитников.Ну ещё можно добрать кого то из числа австрийцев, датчан,словенцев или тех же сыров с немцами из молодежных СА лиг.
Хотят посмотреть турнир игроков в лучшей форме, а не после пляжа. )
Так было в футболе перед ЧМ-1998. За год до того организовали Турнуа де Франс из четырех топ-сборных.