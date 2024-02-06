Пастрняк о турнире НХЛ для сборных: «Чехии там не будет, я сильно разочарован. Не собираюсь его смотреть»

Теги Бостон Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк разочарован решением НХЛ не приглашать сборную Чехии на турнир.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков объявили о проведении международного турнира в феврале 2025 года.

В нем примут участие 4 сборные – Канады, США, Швеции и Финляндии

«Я сильно разочарован. Понимаю, что все получилось быстро, турнир пройдет уже в следующем году. У них, вероятно, не было времени, чтобы сделать его более масштабным. 

Но Чехии там не будет. Очень много игроков остаются за бортом, так что я не собираюсь смотреть этот турнир. Просто рад тому, что принято решение по участию в Олимпиаде.

Расстраивало, что я уже пропустил пару олимпийских турниров. С нетерпением жду следующего. Мне будет 30 лет, надеюсь, что попаду в команду», – сказал форвард «Бостона».  

27-летний Пастрняк набрал 72 (33+39) очка в 49 играх в текущем сезоне НХЛ и занимает 3-е место в гонке бомбардиров. 

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ждём реакции Гашека
+41
-4
+37
Ответ Satvaldino
Как там Гашек)))
Подозреваю, полоумному похрен. У него своя борьба.
+24
-7
+17
Ответ Данияр Мухамадеев
Пастрянк,Врана,Палат,Нечас,Заха,Герл,Жадина,Мразек это дно?
Все Кроме Пастрняка середняки, с защитниками ситуация хуже нашей. С вратарями тоже самое. Выходит, не дно, но близко.
+11
0
+11
Там будут только игроки НХЛ, у чехов на команду не набирается похоже. Всё логично
+12
-2
+10
Честно говоря уже на столько устал ждать, что по фигу будет турнир с участием лучших или нет, потому что они должны проводиться на РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ (не раз в год, но минимум раз в 4 года), а не раз в 9 лет.
+9
0
+9
Как там Гашек)))
+11
-3
+8
Ответ NACfoRekcuF
Подозреваю, полоумному похрен. У него своя борьба.
его боротьба
+7
-1
+6
Я бы на месте организаторов добавил Чехию и Словакию объедененной командой сборной Восточной Европы,а Германию и Швейцарию- сборной Западной Европы.
+7
-3
+4
Кроме Пасты там играть некому если два звена набирут это ещё хорошо будет
+2
0
+2
Ответ Olga Litvinchuk
Чехия там была бы совсем ни к месту. Вызываются только игроки НХЛ. И кого выставить, если например защитников из Чехии в нынешнем сезоне всего 4 выходило на лёд в составах клубов.
Шесть игроков в защиту набрали бы (из АХЛ подтянули бы).
Турнир шести сборных был бы более к месту, но…
+3
-1
+2
Чехия там была бы совсем ни к месту. Вызываются только игроки НХЛ. И кого выставить, если например защитников из Чехии в нынешнем сезоне всего 4 выходило на лёд в составах клубов.
+2
-1
+1
Ответ язнаюгдеты
Там будут только игроки НХЛ, у чехов на команду не набирается похоже. Всё логично
Я думаю посчитали что чехи по статусу сейчас уступают топ-4
И растягивать турнир слишком сильно нет смысла. 4 команды быстро отыграли и дальше продолжать сезон

Хотя, вот у чехов действительно не хватает защитников в НХЛ. Сыграло всего 4 в сезоне. Пришлось бы добирать теми кто на контрактах в НХЛ, но играет в АХЛ. Например, Шимек, Зборил. Проспект Свозил.

Условно, учитывая что турнир то через год
Посредственный состав конечно. Учитывая что этот турнир подразумевается как замена МВЗ, то слишком много посредственностей в одной команде

Мразек
Достал
Риттич

Гудас - Хронек
Рутта - Зборил
Жиричек - Свозил
Шимек

Палат - Хертл - Пастрнак
Кубалик - Заха - Нечас
Задина - Факса - Врана
Лауко - Кампф - Зохорна
Кулич
+1
0
+1
Ответ nikitosdaipoltos
ну я думаю ты понял, что не карандашом лопать шарики)
Мне конкурсы не интересны. )

Мне интересна игра - и не в формате шоу матча всех звезд, а реальная заруба, как на кубке мира или ОИ.
+1
0
+1
Ответ vzi
Шесть игроков в защиту набрали бы (из АХЛ подтянули бы). Турнир шести сборных был бы более к месту, но…
лучше бы североамериканская сборная и остальной мир, один матч + конкурсы
+2
-1
+1
Так сейчас Чехия как сборная дно. Неудивительно. Ветераны закончили, молодых особо нет. Что то уровня Словакии.
+3
-2
+1
Ответ kadniv
В защите Людвига забыл из Питтсбурга, 19 матчей сыграл в этом сезоне.
А он точно чех (в плане игры за сборную)?
За сборные не играл, в отличие от своего бати
Либо не приглашали за юношей/молодежку чехов играть, либо отказывался, вот этого не знаю

В некоторых местах вообще пишут что родился в Канаде, но вроде все же в Чехии, потом переехали в Канаду
0
0
0
Ответ Ant-84
Я думаю посчитали что чехи по статусу сейчас уступают топ-4 И растягивать турнир слишком сильно нет смысла. 4 команды быстро отыграли и дальше продолжать сезон Хотя, вот у чехов действительно не хватает защитников в НХЛ. Сыграло всего 4 в сезоне. Пришлось бы добирать теми кто на контрактах в НХЛ, но играет в АХЛ. Например, Шимек, Зборил. Проспект Свозил. Условно, учитывая что турнир то через год Посредственный состав конечно. Учитывая что этот турнир подразумевается как замена МВЗ, то слишком много посредственностей в одной команде Мразек Достал Риттич Гудас - Хронек Рутта - Зборил Жиричек - Свозил Шимек Палат - Хертл - Пастрнак Кубалик - Заха - Нечас Задина - Факса - Врана Лауко - Кампф - Зохорна Кулич
В защите Людвига забыл из Питтсбурга, 19 матчей сыграл в этом сезоне.
0
0
0
Ответ Ant-84
А он точно чех (в плане игры за сборную)? За сборные не играл, в отличие от своего бати Либо не приглашали за юношей/молодежку чехов играть, либо отказывался, вот этого не знаю В некоторых местах вообще пишут что родился в Канаде, но вроде все же в Чехии, потом переехали в Канаду
Официальный сайт НХЛ его считает чехом, а они ориентируются все же вроде на возможность игры за сборную.
Думаю, препятствий к тому, чтобы он играл за Чехию, нет. Но захочет ли сам - этого мы, конечно, не знаем.
0
0
0
Ответ язнаюгдеты
Там будут только игроки НХЛ, у чехов на команду не набирается похоже. Всё логично
Так себе отмаза, около 20-25 Чехов в лиге точно есть, плюс ахл. Вот немцев швейцарцев нет именно по этой причине
0
0
0
Ответ Данияр Мухамадеев
Я бы на месте организаторов добавил Чехию и Словакию объедененной командой сборной Восточной Европы,а Германию и Швейцарию- сборной Западной Европы.
Нет хватило бы энхаэловцев у Германии со Швейцарией.
0
0
0
Ответ Данияр Мухамадеев
Пастрянк,Врана,Палат,Нечас,Заха,Герл,Жадина,Мразек это дно?
Все абсолютное дно! Единственный Пастрняк, действительно топ игрок!
0
0
0
Ответ albert_lucky
Все Кроме Пастрняка середняки, с защитниками ситуация хуже нашей. С вратарями тоже самое. Выходит, не дно, но близко.
Помнится что-то похожее про сборною Европы на последнем Кубке Мира говорили,а она до финала дошла.Разумеется, нынешняя Чехия не способна в полной мере конкурировать с большой четверкой,но можно было добавить сборные Восточной и Западной Европы для четного числа участников.Я считаю ,что такие игроки как Драйзатль и Паста не должны оставаться в стороне от таких турниров.
0
0
0
Ответ Сергей Мурзаков
Нет хватило бы энхаэловцев у Германии со Швейцарией.
Грубаэр-Шмид

Штюцле-Драйзайтль-Курашев
Зайдер-Йосси

Петерка-Хишер-Майер
Мозер-Зигентхалер

Райхель-Фиала-Ниддерайтер
Зуббер-Гаванке

Штурм-Суттер.
Почти комплект,если играть в 6 защитников.Ну ещё можно добрать кого то из числа австрийцев, датчан,словенцев или тех же сыров с немцами из молодежных СА лиг.
0
0
0
Ответ гермес 1989
Так сейчас Чехия как сборная дно. Неудивительно. Ветераны закончили, молодых особо нет. Что то уровня Словакии.
Пастрянк,Врана,Палат,Нечас,Заха,Герл,Жадина,Мразек это дно?
+3
-3
0
Ответ Вадим Сидоров
Честно говоря уже на столько устал ждать, что по фигу будет турнир с участием лучших или нет, потому что они должны проводиться на РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ (не раз в год, но минимум раз в 4 года), а не раз в 9 лет.
проводить раз в два года, по нечётным, естественно с Россией, Кубок шести наций
0
0
0
Ответ trav
Чтобы была заруба нужна мотивация. В коммерческом турнире мотивацией могут быть только деньги
Думаю, игрокам из разных стран интересно доказать самим себе, кто из них сильнее как команда. Деньги там точно вторичны.
0
0
0
Ответ vzi
Мне конкурсы не интересны. ) Мне интересна игра - и не в формате шоу матча всех звезд, а реальная заруба, как на кубке мира или ОИ.
Чтобы была заруба нужна мотивация. В коммерческом турнире мотивацией могут быть только деньги
0
0
0
Ответ nikitosdaipoltos
лучше перед сезоном после тренировочного лагеря и перед предсезонными играми
Видимо, решили перед сезоном не выгодно.
Хотят посмотреть турнир игроков в лучшей форме, а не после пляжа. )
0
0
0
Ответ vzi
Проба пера перед ОИ. Так было в футболе перед ЧМ-1998. За год до того организовали Турнуа де Франс из четырех топ-сборных.
лучше перед сезоном после тренировочного лагеря и перед предсезонными играми
0
0
0
Ответ nikitosdaipoltos
заруба всем интересна, но я не понимаю зачем это делать по середине сезона, если ещё через год будет ОИ со всеми сильнейшими. П.с. мне нравятся конкурсы. это намного лучше, чем шоу-матч. также как и в НБА жду только конкурсов на матче всех звёзд
Проба пера перед ОИ.
Так было в футболе перед ЧМ-1998. За год до того организовали Турнуа де Франс из четырех топ-сборных.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий