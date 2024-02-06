Пастрняк о турнире НХЛ для сборных: «Чехии там не будет, я сильно разочарован. Не собираюсь его смотреть»

Давид Пастрняк разочарован решением НХЛ не приглашать сборную Чехии на турнир.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков объявили о проведении международного турнира в феврале 2025 года.

В нем примут участие 4 сборные – , США, и .

«Я сильно разочарован. Понимаю, что все получилось быстро, турнир пройдет уже в следующем году. У них, вероятно, не было времени, чтобы сделать его более масштабным.

Но Чехии там не будет. Очень много игроков остаются за бортом, так что я не собираюсь смотреть этот турнир. Просто рад тому, что принято решение по участию в Олимпиаде.

Расстраивало, что я уже пропустил пару олимпийских турниров. С нетерпением жду следующего. Мне будет 30 лет, надеюсь, что попаду в команду», – сказал форвард « ».

27-летний набрал 72 (33+39) очка в 49 играх в текущем сезоне НХЛ и занимает 3-е место в гонке бомбардиров.