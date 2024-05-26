Пастрняк о победе в полуфинале ЧМ в день 28-летия: «Я не часто отмечаю день рождения, но этот обязательно запомню»

Теги Бостон Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк высказался о выходе в финале чемпионата мира.

Сборная Чехии обыграла команду Швеции в полуфинале турнира в день 28-летия форварда (7:3). 

– Давид, я думаю, празднование дня рождения пройдет по расписанию, не так ли?

– Это день рождения, который я обязательно запомню. Я не часто его отмечаю, но этот запомнится. Я попал в потрясающую команду. Сегодня прекрасный день, я рад, что мы это сделали. Завтра мы сосредоточимся только на финале.

– Вашей семье тоже удалось приехать. Вы поприветствовали свою дочь и невесту перед матчем через стекло.

– Это было прекрасно. Мама что-то устраивала там, на трибунах, моя невеста пришла вместе с дочерью. Для меня это много значит. 

– Нет ли риска для спокойной семейной жизни, если ваша девушка шведка?

– Для [родственников со стороны невесты] это нормально. Либо Швеция выигрывает, и они счастливы, либо я выигрываю, и они счастливы за меня. В проигрыше могу оказаться только я, – сказал нападающий сборной Чехии и «Бостона». 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий