Бахмутов о Радулове: «Староват для «Динамо», и запал не тот, думаю. В лучшие годы – это игрочище»
Игорь Бахмутов прокомментировал возможный переход Александра Радулова в «Динамо».
Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе.
«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище!
Думаю, он уже староват для «Динамо», и запал не тот», – сказал бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов.
В прошедшем сезоне Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.