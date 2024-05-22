Бахмутов о Радулове: «Староват для «Динамо», и запал не тот, думаю. В лучшие годы – это игрочище»

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Игорь Бахмутов Динамо Хоккей

Игорь Бахмутов прокомментировал возможный переход Александра Радулова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе.

«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище!

Думаю, он уже староват для «Динамо», и запал не тот», – сказал бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов.

В прошедшем сезоне Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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