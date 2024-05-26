Коньков о детском хоккее: «Родители сильно стимулируют детей. Нужно следить за психикой, сыграл успешно один сезон, а потом начинает играть вальяжно. То же и в КХЛ: получил хороший контракт – результаты падают»

Сергей Коньков высказался о проблемах в детском хоккее.

– Какова главная проблема в детском хоккее?

– Мне сложно сказать, необходимо быть внутри, а я занимаюсь индивидуальным развитием. У всех разные моменты. Я следил за одним игроком и понимал: его не надо смотреть. Есть люди, в деятельность которых не нужно вмешиваться. Но их немного. Часто возникают проблемы с пониманием игры и отдельных ее компонентов.

Помимо того, родители очень сильно стимулируют детей. Необходимо следить за тем, чтобы у них с психикой было все нормально. Дети сейчас технически подкованы, у них более высокий уровень, чем был когда-то у нашего поколения. Много вопросов психологического характера.

Нужно поддерживать уверенность ребят в себе и в то же время следить за тем, чтобы она не перешла в самоуверенность. Бывает такое, что ребенок сыграл успешно один сезон, а потом начинает играть вальяжно. Нужно поддержать его и посмотреть, куда его направить, чтобы он вернулся на свой уровень.

То же самое происходит и в . Игрок проводит успешный сезон, потом получает хороший контракт, и его результаты падают в два раза. Это очень важно, чтобы хоккеисты подтверждали свой класс, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.