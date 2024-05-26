Коньков о «Металлурге»: «Самое важное – не почивать на лаврах. Разину нужно вернуть команде былую мотивацию»

Сергей Коньков считает, что «Металлургу» не стоит расслабляться.

«Металлург» ранее стал обладателем Кубка Гагарина.

«Сейчас самое важное – это не почивать на лаврах. Празднования и награждения занимают время. Но нужно засучить рукава и идти сражаться за новый трофей.

Все зависит от менталитета ребят, чтобы они не думали, что уже все выиграно и жизнь на этом удалась. Наоборот, многим игрокам необходимо ставить перед собой в качестве цели побить бомбардирские рекорды Зарипова и Мозякина. Ориентиры должны быть высокими.

Андрею Разину нужно будет вернуть команде былую мотивацию. С другой стороны, ребята прекрасно знают его требования, и поэтому им понадобится намного меньше времени для адаптации», – заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина.