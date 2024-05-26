Коньков о «Металлурге»: «Самое важное – не почивать на лаврах. Разину нужно вернуть команде былую мотивацию»

Теги Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Мозякин Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Сергей Коньков считает, что «Металлургу» не стоит расслабляться.

«Металлург» ранее стал обладателем Кубка Гагарина.

«Сейчас самое важное – это не почивать на лаврах. Празднования и награждения занимают время. Но нужно засучить рукава и идти сражаться за новый трофей.

Все зависит от менталитета ребят, чтобы они не думали, что уже все выиграно и жизнь на этом удалась. Наоборот, многим игрокам необходимо ставить перед собой в качестве цели побить бомбардирские рекорды Зарипова и Мозякина. Ориентиры должны быть высокими.

Андрею Разину нужно будет вернуть команде былую мотивацию. С другой стороны, ребята прекрасно знают его требования, и поэтому им понадобится намного меньше времени для адаптации», – заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий
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При Разине не забалуешь, мотиватор он хороший.
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