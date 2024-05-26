Сергей Коньков: «Шарангович показывает серьезные результаты в НХЛ. Ему помогли занятия с Грабовским»

Теги Калгари Сергей Коньков Михаил Грабовский НХЛ Динамо Минск КХЛ Кирилл Капризов Егор Шарангович Хоккей

Сергей Коньков оценил выступления форварда «Калгари» Егора Шаранговича.

В регулярке-2023/24 Шарангович провел 81 матч, в которых забросил 31 шайбу и сделал 28 передач.

«Шарангович много занимался вместе с Михаилом Грабовским в межсезонье. И это помогло ему. Он провел яркий сезон в минском «Динамо», а сейчас показывает серьезные результаты в НХЛ. Для этого необходимо самосовершенствоваться и поддерживать высокую физическую сторону.

Сейчас ребята после 30 лет работают лучше молодежи. Они прекрасно понимают, в чем им нужно поработать. Знаете, какой классный пример я часто рассказываю своим подопечным? Кирилл Капризов приехал в НХЛ в статусе звездного игрока, который выиграл к тому моменту Кубок Гагарина и Олимпиаду. И к нему приставили тренера по развитию.

Всем остальным нужно засучить рукава и трудиться. Также необходимо уделять внимание ментальной подготовке, которая определяет, каких высот достигнет хоккеист. Может быть, человеку достаточно держаться середнячком в команде. А кто-то наоборот, считает, что он может играть в топовых командах и пробовать свои силы в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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