Шарангович побил рекорд Грабовского по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У него 59 (31+28) баллов в 80 матчах

Теги Калгари Михаил Грабовский НХЛ Сборная Беларуси по хоккею рекорды Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович побил исторический рекорд Беларуси в НХЛ.

25-летний нападающий «Калгари» забросил шайбу в матче против «Аризоны» (6:5). На счету Шаранговича стало 59 (31+28) очков в 80 матчах.

Он превзошел достижение Михаила Грабовского (58, 29+29 в сезоне-2010/11) и установил новый рекорд по количеству очков за один сезон для белорусских игроков.

Шарангович присоединился к «Флэймз» прошлым летом в результате обмена из «Нью-Джерси»

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3 комментария
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Впереди рекорд по очкам. 296. За два сезона должен управиться.
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Егор станет легендой НХЛ для Беларуси
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