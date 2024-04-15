Шарангович побил рекорд Грабовского по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У него 59 (31+28) баллов в 80 матчах

Егор Шарангович побил исторический рекорд Беларуси в НХЛ.

25-летний нападающий «Калгари» забросил шайбу в матче против «Аризоны» (6:5). На счету Шаранговича стало 59 (31+28) очков в 80 матчах.

Он превзошел достижение Михаила Грабовского (58, 29+29 в сезоне-2010/11) и установил новый рекорд по количеству очков за один сезон для белорусских игроков.

Шарангович присоединился к «Флэймз» прошлым летом в результате обмена из «Нью-Джерси»