Глава ФХБ о невызове Протаса и Шаранговича в сборную Беларуси на Большой тур: «Решающую роль играют страховки. Нужно выплатить большие суммы»

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Александр Богданович Егор Шарангович Алексей Протас ТАСС деньги сборная России U25 Хоккей

Глава ФХБ о высказался о невызове игроков НХЛ в сборную Беларуси на Большой тур.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова проиграла все 4 матча сборной «России 25», которую возглавлял Роман Ротенберг. 

«В следующем году мы учтем все ошибки, сделанные в этом году. Будем уже непосредственно готовиться к туру сборных с учетом тех промахов, которые мы видим сейчас, учитывая формирование состава.

Алексей Протас и Егор Шарангович с удовольствием выступят за свою страну, но решающую роль играют страховки.

Нужно выплатить большие суммы, чтобы они могли сыграть в наших матчах. А так ребята готовы всегда сыграть за нашу команду», – сказал президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

1 комментарий
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На две страховки денег нет или все же дело в другом?
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