Глава ФХБ о невызове Протаса и Шаранговича в сборную Беларуси на Большой тур: «Решающую роль играют страховки. Нужно выплатить большие суммы»

Глава ФХБ о высказался о невызове игроков НХЛ в сборную Беларуси на Большой тур.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова проиграла все 4 матча сборной «России 25», которую возглавлял Роман Ротенберг.

«В следующем году мы учтем все ошибки, сделанные в этом году. Будем уже непосредственно готовиться к туру сборных с учетом тех промахов, которые мы видим сейчас, учитывая формирование состава.

и с удовольствием выступят за свою страну, но решающую роль играют страховки.

Нужно выплатить большие суммы, чтобы они могли сыграть в наших матчах. А так ребята готовы всегда сыграть за нашу команду», – сказал президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.