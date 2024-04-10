Кузьменко забросил 10 шайб за «Калгари». Он делит лидерство в клубе по голам с момента своего дебюта – столько же забили Шарангович и Кадри на этом отрезке

Андрей Кузьменко забил 10-й гол в составе «Калгари».

В матче регулярного чемпионата «Флэймз» обыграли «Сан-Хосе» со счетом 3:2 ОТ.

Победную шайбу забросил Андрей Кузьменко. Это 18-й гол российского нападающего в сезоне и 10-й в составе «Калгари».

С момента дебюта после обмена из «Ванкувера» (6 февраля) 28-летний игрок делит лидерство в составе команды по количеству шайб.

Помимо него, 10 голов на этом отрезке забили Егор Шарангович и Назем Кадри.