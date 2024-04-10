Кузьменко забросил 10 шайб за «Калгари». Он делит лидерство в клубе по голам с момента своего дебюта – столько же забили Шарангович и Кадри на этом отрезке

Теги рейтинги Ванкувер Калгари НХЛ Назем Кадри Андрей Кузьменко Егор Шарангович Хоккей

Андрей Кузьменко забил 10-й гол в составе «Калгари».

В матче регулярного чемпионата «Флэймз» обыграли «Сан-Хосе» со счетом 3:2 ОТ.

Победную шайбу забросил Андрей Кузьменко. Это 18-й гол российского нападающего в сезоне и 10-й в составе «Калгари».

С момента дебюта после обмена из «Ванкувера» (6 февраля) 28-летний игрок делит лидерство в составе команды по количеству шайб.

Помимо него, 10 голов на этом отрезке забили Егор Шарангович и Назем Кадри.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошая банда собралась.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий