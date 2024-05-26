Охотюк подписал 2-летний контракт с ЦСКА (Даррен Дрегер)
Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.
Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.
«Очевидно, запрет на трансферы, который остается в силе, никого не беспокоит», – написал Дрегер в твиттере.
Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков.
23 года, всё впереди, а он решил вернуться.
Судя по всему, единственный рычаг воздействия ИИХФ на Россию был в сборной. После того, как российские сборные ИИХФ сама выкинула из чемпионатов (включая юниорскую и молодежную) на неопределённый срок по политическим причинам, рычаг был утрачен.