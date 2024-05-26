Охотюк подписал 2-летний контракт с ЦСКА (Даррен Дрегер)

Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Очевидно, запрет на трансферы, который остается в силе, никого не беспокоит», – написал Дрегер в твиттере.

Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков.