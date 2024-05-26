Охотюк подписал 2-летний контракт с ЦСКА (Даррен Дрегер)

Теги ЦСКА возможные переходы Калгари НХЛ КХЛ Даррен Дрегер Никита Охотюк Хоккей

Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Очевидно, запрет на трансферы, который остается в силе, никого не беспокоит», – написал Дрегер в твиттере.

Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков. 

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13 комментариев
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ЦСКА опять Тардифу по губам решил поводить? Кто бы мог подумать
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Зря, о нём неплохо отзывались в Девилс, Шаркс и Калгари.
23 года, всё впереди, а он решил вернуться.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А потом будет какой нибудь очередной штраф от ИИХФ в адрес РФС и ЦСКА ....
Предыдущий-то кто-то платил?)

Судя по всему, единственный рычаг воздействия ИИХФ на Россию был в сборной. После того, как российские сборные ИИХФ сама выкинула из чемпионатов (включая юниорскую и молодежную) на неопределённый срок по политическим причинам, рычаг был утрачен.
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Ошибка, надо было оставаться в НХЛ, тем более контракт вроде как давали ему , причем односторонний!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
При запрете на международные трансферы пригласить игрока из НХЛ.... Когда КХЛ наконец выйдет из ФХР ? Тогда не будет никаких отношений с ИИХФ.
Собственно, переход Охотюка намекает, что запрет на международные трансферы от ИИХФ не является большой проблемой в мире, в котором ИИХФ регулирует только еврочемпионаты (большинство из которых нищие)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А потом будет какой нибудь очередной штраф от ИИХФ в адрес РФС и ЦСКА ....
вот футбольная федерация удивится штрафу от хоккейной...
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Дрегер видимо не в курсе, что Охотюк стал RFA и поэтому может играть в любом другом клубе, не входящем в НХЛ
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Ну можно сказать первый долгожданный трансфер на вход
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