Охотюк будет играть за ЦСКА в следующем сезоне. «Калгари» предлагал форварду однолетний контракт, но он хочет вернуться в Россию

Теги ЦСКА возможные переходы Калгари НХЛ КХЛ Матч ТВ Никита Охотюк Хоккей

Никита Охотюк будет выступать в составе ЦСКА в сезоне-2024/25.

Ранее ЦСКА выменял у «Торпедо» права на 23-летнего защитника, взамен нижегородцы получили денежную компенсацию и права на форварда Михаила Абрамова

Как сообщает «Матч ТВ», Никита Охотюк вернется в Россию и будет играть в составе ЦСКА. 

«Калгари» предложил россиянину односторонний контракт на следующий сезон, но игрок хочет вернуться в Россию, чтобы выступать за ЦСКА.

Охотюк в этом сезоне выступал в «Сан‑Хосе» и «Калгари», суммарно набрав 9 (1+8) очков в 52 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.

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5 комментариев
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А как же международная трансфертная карта ?
ЦСКА же на 2 года забанен по международным трансфертам.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А как же международная трансфертная карта ? ЦСКА же на 2 года забанен по международным трансфертам.
А кем забанен то?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А как же международная трансфертная карта ? ЦСКА же на 2 года забанен по международным трансфертам.
Он свободный агент в НХЛ , а у нас права на него теперь у ЦСКА.
+1
0
+1
Ответ flash166
Он свободный агент в НХЛ , а у нас права на него теперь у ЦСКА.
То есть карта вообще не нужна ?
0
0
0
Ответ ББ
А кем забанен то?
ИИХФ
0
0
0
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