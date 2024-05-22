Охотюк будет играть за ЦСКА в следующем сезоне. «Калгари» предлагал форварду однолетний контракт, но он хочет вернуться в Россию
Никита Охотюк будет выступать в составе ЦСКА в сезоне-2024/25.
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Как сообщает «Матч ТВ», Никита Охотюк вернется в Россию и будет играть в составе ЦСКА.
«Калгари» предложил россиянину односторонний контракт на следующий сезон, но игрок хочет вернуться в Россию, чтобы выступать за ЦСКА.
Охотюк в этом сезоне выступал в «Сан‑Хосе» и «Калгари», суммарно набрав 9 (1+8) очков в 52 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.
ЦСКА же на 2 года забанен по международным трансфертам.