Зарплата Охотюка в ЦСКА – 45 млн рублей в год. Защитник подпишет контракт с клубом на 2 года (Михаил Зислис)

Никита Охотюк в ЦСКА будет зарабатывать 45 миллионов рублей в год.

Ранее ЦСКА выменял у «Торпедо» права на 23-летнего защитника, взамен нижегородцы получили денежную компенсацию и права на форварда Михаила Абрамова

Как сообщает журналист « » , ЦСКА достиг договоренности с защитником, стороны заключат соглашение сроком на 2 года.

Зарплата Охотюка составит 45 миллионов рублей в год.

Нынешний сезон игрок провел в , выступая в «Сан-Хосе» и « ». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков.