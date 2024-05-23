Зарплата Охотюка в ЦСКА – 45 млн рублей в год. Защитник подпишет контракт с клубом на 2 года (Михаил Зислис)
Никита Охотюк в ЦСКА будет зарабатывать 45 миллионов рублей в год.
Ранее ЦСКА выменял у «Торпедо» права на 23-летнего защитника, взамен нижегородцы получили денежную компенсацию и права на форварда Михаила Абрамова
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, ЦСКА достиг договоренности с защитником, стороны заключат соглашение сроком на 2 года.
Зарплата Охотюка составит 45 миллионов рублей в год.
Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков.