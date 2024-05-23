Зарплата Охотюка в ЦСКА – 45 млн рублей в год. Защитник подпишет контракт с клубом на 2 года (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА возможные переходы Калгари НХЛ КХЛ Михаил Зислис Никита Охотюк Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Никита Охотюк в ЦСКА будет зарабатывать 45 миллионов рублей в год.

Ранее ЦСКА выменял у «Торпедо» права на 23-летнего защитника, взамен нижегородцы получили денежную компенсацию и права на форварда Михаила Абрамова

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, ЦСКА достиг договоренности с защитником, стороны заключат соглашение сроком на 2 года.

Зарплата Охотюка составит 45 миллионов рублей в год.

Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Он сыграл в 52 матчах и набрал 9 (1+8) очков. 

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4 комментария
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Столько же на минимальном одностороннем в НХЛ минус налог.
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Не получится в ЦСКА, вернется в Трактор
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Бездарь. Не вывез, только опозорился
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