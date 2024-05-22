ЦСКА выменял права на защитника «Калгари» Охотюка у «Торпедо» на права на Абрамова и денежную компенсацию
ЦСКА выменял у «Торпедо» права на защитника Никиту Охотюка.
Взамен нижегородский клуб получил права на нападающего Михаила Абрамова и денежную компенсацию.
«Абрамову 23 года, он выступает за «Спрингфилд» в АХЛ. Нападающий является воспитанником хоккейной школы ЦСКА, с 2018 года выступает в Северной Америке.
23-летний Охотюк минувший сезон провел в НХЛ, сыграл 43 матча и набрал 8 (1+7) очков за «Сан-Хосе», а также отметился одной результативной передачей в девяти встречах в составе «Калгари».
Защитник является выпускником школы челябинского «Трактора» и с 2018 года выступает в Северной Америке. Вызывался в национальные команды по возрасту, а также был капитаном юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки в 2017 году», – говорится в заявлении ЦСКА.