ЦСКА выменял права на защитника «Калгари» Охотюка у «Торпедо» на права на Абрамова и денежную компенсацию

ЦСКА выменял у «Торпедо» права на защитника Никиту Охотюка.

Взамен нижегородский клуб получил права на нападающего и денежную компенсацию.

«Абрамову 23 года, он выступает за « » в . Нападающий является воспитанником хоккейной школы , с 2018 года выступает в Северной Америке.

23-летний минувший сезон провел в , сыграл 43 матча и набрал 8 (1+7) очков за « », а также отметился одной результативной передачей в девяти встречах в составе « ».

Защитник является выпускником школы челябинского «Трактора» и с 2018 года выступает в Северной Америке. Вызывался в национальные команды по возрасту, а также был капитаном юниорской сборной России на Кубке Глинки/ в 2017 году», – говорится в заявлении ЦСКА.